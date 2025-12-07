MG: motociclista atropela cavalo na BR-259, e ambos morrem
Acidente aconteceu em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na madrugada deste domingo (7/12)
Um motociclista de 42 anos morreu ao atropelar um cavalo em um trecho entre a BR-259 e a BR-116 em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na madrugada deste domingo (7/12). O animal também faleceu.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem dirigia pela BR-259 e, ao chegar em um trecho entre o Bairro Cidade Nova e a BR-116, atropelou o cavalo, que estava na pista.
Conforme os registros, o homem morreu ainda na rodovia. A moto foi encaminhada a um pátio credenciado do Detran.
A perícia da Polícia Civil compareceu ao local, e, assim que liberado, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal.
O cavalo também morreu, e uma equipe do Corpo de Bombeiros retirou o corpo dele da rodovia.