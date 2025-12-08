Vídeo mostra momento em que adolescente atropela criança de 2 anos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um vídeo feito por uma câmera de segurança mostra o momento em que a adolescente de 15 anos perde o controle do carro e mata uma criança de 2 anos na noite desse domingo (7/12) em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência (BO), um homem de 28 anos estaria ensinando a adolescente a dirigir.

Nas imagens, é possível ver a rua onde aconteceu o acidente, no Bairro São Benedito, e também ouvir vozes e música. Uma mulher diz: “Vai morrer, o carro”. Em seguida, há gritos, e o VW Gol passa pela câmera de ré em alta velocidade e invade a calçada, destruindo uma mureta.

A adolescente atingiu duas crianças: uma de 6 anos, que foi levada para a UPA São Benedito, e outra de dois anos, que morreu no local. Informações sobre o velório ainda não foram divulgadas.

Entenda o acidente

O homem ensinava a adolescente a dirigir quando, ao tentar subir a rua, a condutora perdeu o controle da direção do veículo, voltou de ré, bateu em um muro e atropelou as crianças.

A mãe da adolescente estava no banco traseiro do carro no momento do acidente. Tão logo o veículo parou, o dono do carro e as duas desceram do veículo. Ao ver o corpo da criança debaixo do carro, mãe e filha fugiram do local e se esconderam na casa de uma pessoa que sentiu pena da adolescente, que chorava muito.

Enquanto isso, no local do acidente, moradores da Rua Maringá socorreram as crianças. Ao perceberem que a criança estava morta, os moradores passaram a agredir o homem de 28 anos, que sofreu uma fratura em um dos joelhos e ficou com vários hematomas.

Ele foi salvo por militares, que o levaram primeiro para o Hospital Risoleta Neves e, posteriormente, após ser medicado, para a 3ª Delegacia de Polícia de Santa Luzia. A adolescente foi apreendida e o dono do carro, preso.