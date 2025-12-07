MG: ladrões levam Porsche e Land Rover ao invadir casa 3 vezes no mesmo dia

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Dois veículos - Porsche e Land Rover - foram levados por ladrões de uma residência em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, depois de a casa ser invadida três vezes nesse sábado (6/12). Os criminosos ainda furtaram eletrônicos e objetos pessoais.

Os veículos de luxo e parte dos demais objetos foram recuperados no mesmo dia pela Polícia Militar (PMMG). Dois homens foram presos. Outros dois ainda são procurados.

Uma câmera de segurança do imóvel flagrou parte da ação criminosa. Não havia ninguém na casa quando as invasões aconteceram. A moradora do local descobriu o crime porque resolveu acessar imagens do circuito interno de TV após uma chuva forte atingir a região.

Conforme registrado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, a primeira invasão foi registrada no início da tarde, por volta das 13h40, quando o portão da garagem foi arrombado. Inicialmente, a energia foi desligada.

Na segunda vez, levaram a Porsche e o controle do portão. Por volta das 17h, os criminosos retornaram e, além da Land Rover, levaram bolsas, sapatos, videogames, uma TV de 76 polegadas e outros eletrônicos.

Os dois homens presos foram localizados pela Polícia Militar no Bairro Lagoinha, onde os militares também conseguiram recuperar a Land Rover. Além disso, um Gol e uma moto, utilizados para cometer o crime, foram apreendidos.

Assim que os militares chegaram ao local, encontraram os quatro homens. Naquele momento, a TV era retirada do veículo. Todos fugiram, mas dois foram alcançados pela PM. Um videogame também foi recuperado. A Porsche foi encontrada estacionada em uma rua do Bairro Jardim Europa no fim da noite, por volta das 23h.

