Criança de dois anos morre atropelada em Santa Luzia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Duas crianças, de dois e seis anos de idade, foram atropeladas por um VW Gol em Santa Luzia (MG) MG), na região metropolitana de BH, e a mais nova morreu. O carro era dirigido por uma adolescente, de 15 anos, que foi apreendida. O dono do carro, um homem de 18 anos, inabilitado, foi preso.

O acidente ocorreu na Rua Maringá, no Bairro São Benedito, na noite deste domingo (7/12).

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o homem preso queria ensinar a adolescente a dirigir. Ao tentar subir a rua, a motorista perdeu o controle da direção do veículo, voltando de ré, batendo num muro e atropelando as crianças.

A mãe da adolescente estava no banco traseiro do carro no momento do acidente. Ela explicou que o dono do VW Gol queria ensinar a filha a dirigir e insistiu com ela, convencendo-a neste domingo. Por isso, a mãe os acompanhou na primeira aula. As duas crianças brincavam no passeio da casa de número 318.

Tão logo o veículo parou, o dono do carro, a adolescente e a mãe dela desceram do veículo. Ao ver o corpo da criança debaixo do carro, mãe e filha fugiram do local e se esconderam na casa de uma pessoa que sentiu pena da adolescente, que chorava muito.

Enquanto isso, no local do acidente, moradores da Rua Maringá socorreram as crianças. A de seis anos foi levada para a UPA São Benedito. A outro, de dois anos, foi retirada da rua, para uma das casas.

Ao perceberem que a criança estava morta, os moradores passaram a agredir o homem de 28 anos, que teve uma fratura em um dos joelhos e ficou com vários hematomas.

Ele foi salvo por militares, que o levaram primeiro para o Hospital Risoleta Neves, e posteriormente, após ser medicado, para a 3ª Delegacia de Polícia de Santa Luzia.