Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA

Criança de dois anos morre atropelada em Santa Luzia

Segundo a mãe da adolescente que dirigia o veículo, o homem insistiu para ensiná-la a dirigir

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
08/12/2025 10:06 - atualizado em 08/12/2025 10:47

compartilhe

SIGA
x
Acidente ocorreu por volta de 21h30 e comoveu moradores da Rua Maringá
Acidente ocorreu por volta de 21h30 e comoveu moradores da Rua Maringá crédito: Instagram

Duas crianças, de dois e seis anos de idade, foram atropeladas por um VW Gol em Santa Luzia (MG) MG), na região metropolitana de BH, e a mais nova morreu. O carro era dirigido por uma adolescente, de 15 anos, que foi apreendida. O dono do carro, um homem de 18 anos, inabilitado, foi preso. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acidente ocorreu na Rua Maringá, no Bairro São Benedito, na noite deste domingo (7/12).

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o homem preso queria ensinar a adolescente a dirigir. Ao tentar subir a rua, a motorista perdeu o controle da direção do veículo, voltando de ré, batendo num muro e atropelando as crianças.

Leia Mais

A mãe da adolescente estava no banco traseiro do carro no momento do acidente. Ela explicou que o dono do VW Gol queria ensinar a filha a dirigir e insistiu com ela, convencendo-a neste domingo. Por isso, a mãe os acompanhou na primeira aula. As duas crianças brincavam no passeio da casa de número 318.

Tão logo o veículo parou, o dono do carro, a adolescente e a mãe dela desceram do veículo. Ao ver o corpo da criança debaixo do carro, mãe e filha fugiram do local e se esconderam na casa de uma pessoa que sentiu pena da adolescente, que chorava muito.

Enquanto isso, no local do acidente, moradores da Rua Maringá socorreram as crianças. A de seis anos foi levada para a UPA São Benedito. A outro, de dois anos, foi retirada da rua, para uma das casas.

Ao perceberem que a criança estava morta, os moradores passaram a agredir o homem de 28 anos, que teve uma fratura em um dos joelhos e ficou com vários hematomas. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele foi salvo por militares, que o levaram primeiro para o Hospital Risoleta Neves, e posteriormente, após ser medicado, para a 3ª Delegacia de Polícia de Santa Luzia. 

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito atropelamento minas-gerais santa-luzia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay