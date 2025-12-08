Santa Luzia: vídeo mostra criança brincando na rua onde ocorreu acidente

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um registro de Raiel, o menino de 2 anos que morreu atropelado por uma adolescente de 15 anos nesse domingo (7/12) em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, mostra a criança brincando no local do acidente.

No vídeo, Raiel aparece rindo e brincando com uma bolinha azul, jogando e chutando, enquanto o pai grava. Dá para ver a rua onde aconteceu o atropelamento e a mureta destruída pelo carro desgovernado.

Outro vídeo, feito por uma câmera de segurança, mostra o momento em que a adolescente perde o controle do carro e desce de ré em alta velocidade. Ela estava aprendendo a dirigir com um homem de 18 anos, dono do veículo.

Uma mulher diz “Vai morrer, o carro”; em seguida, há gritos, e o VW Gol passa pela câmera de ré em alta velocidade, invade a calçada e destrói uma mureta. A condutora atingiu duas crianças: uma de seis anos, levada para a UPA São Benedito, e Raiel, que morreu no local.

Entenda o acidente

O homem ensinava a adolescente a dirigir quando, ao tentar subir a rua, a condutora perdeu o controle do veículo, voltou de ré, bateu em um muro e atropelou as crianças.

A mãe da adolescente estava no banco traseiro do carro no momento do acidente. Assim que o veículo parou, o dono do carro e as duas desceram. Ao ver o corpo da criança debaixo do carro, mãe e filha fugiram do local e se esconderam na casa de uma pessoa que sentiu pena da adolescente, que chorava muito.

Enquanto isso, no local do acidente, moradores da Rua Maringá socorreram as crianças. Ao perceberem que uma delas estava morta, os moradores passaram a agredir o homem de 28 anos, que sofreu uma fratura em um dos joelhos e ficou com vários hematomas.

Ele foi salvo por militares, que o levaram primeiro para o Hospital Risoleta Neves e, posteriormente, após ser medicado, para a 3ª Delegacia de Polícia de Santa Luzia. A adolescente foi apreendida e o dono do carro, preso.