PEGO NO FLAGRA

Prefeito de cidade de MG é preso por porte ilegal de arma durante blitz

Gestor municipal carregava pistola .380 e confessou que não possuía porte; defesa alega que ele é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC)

Wellington Barbosa
08/12/2025 11:40 - atualizado em 08/12/2025 11:43

José de Oliveira Flor (MDB), de 58 anos, portava pistola .380 no banco traseiro da caminhonete
José de Oliveira Flor (MDB), de 58 anos, portava pistola .380 no banco traseiro da caminhonete

O prefeito de Periquito (MG), José de Oliveira Flor (MDB), de 58 anos, foi preso na noite de sexta-feira (5/12) por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária na BR-458, em Ipatinga, no Vale do Aço. Ele estava com uma pistola Taurus calibre .380 e três cartuchos.

Segundo a PM, a guarnição abordou uma caminhonete com dois ocupantes e percebeu que o passageiro, o prefeito, demonstrava nervosismo, tentando pegar uma pasta no banco traseiro. Questionado se havia algo ilícito no veículo, José Flor confessou que carregava a pistola dentro da pasta e que não possuía porte.

A PM destacou que o prefeito cooperou durante toda a abordagem. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia Regional de Ipatinga, acompanhado por advogado, com todos os direitos constitucionais garantidos.

Nota da prefeitura

A prefeitura de Periquito divulgou esclarecimentos nas redes sociais depois do ocorrido:

  • O prefeito é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) registrado em Governador Valadares, onde pode usar produtos controlados pelo Exército.
  • Como a abordagem ocorreu em Ipatinga, ele foi levado à Delegacia Regional para prestar esclarecimentos e confirmou a condição de CAC.
  • A legislação exige que armas de CAC sejam transportadas no porta-malas. Caso estejam no interior do veículo, estão sujeitas à apreensão.
  • A arma estava no banco traseiro, motivo pelo qual foi apreendida. O caso resultou no pagamento de fiança e posterior liberação do prefeito.

Tópicos relacionados:

arma blitz governador-valadares ilegal ipatinga minas-gerais periquito pm porte-ilegal-de-arma

