Prefeito de cidade de MG é preso por porte ilegal de arma durante blitz

O prefeito de Periquito (MG), José de Oliveira Flor (MDB), de 58 anos, foi preso na noite de sexta-feira (5/12) por porte ilegal de arma de fogo durante uma operação da Polícia Militar Rodoviária na BR-458, em Ipatinga, no Vale do Aço. Ele estava com uma pistola Taurus calibre .380 e três cartuchos.

Segundo a PM, a guarnição abordou uma caminhonete com dois ocupantes e percebeu que o passageiro, o prefeito, demonstrava nervosismo, tentando pegar uma pasta no banco traseiro. Questionado se havia algo ilícito no veículo, José Flor confessou que carregava a pistola dentro da pasta e que não possuía porte.

A PM destacou que o prefeito cooperou durante toda a abordagem. Ele recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia Regional de Ipatinga, acompanhado por advogado, com todos os direitos constitucionais garantidos.

Nota da prefeitura

A prefeitura de Periquito divulgou esclarecimentos nas redes sociais depois do ocorrido:

O prefeito é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) registrado em Governador Valadares, onde pode usar produtos controlados pelo Exército.

Como a abordagem ocorreu em Ipatinga, ele foi levado à Delegacia Regional para prestar esclarecimentos e confirmou a condição de CAC.

A legislação exige que armas de CAC sejam transportadas no porta-malas. Caso estejam no interior do veículo, estão sujeitas à apreensão.

A arma estava no banco traseiro, motivo pelo qual foi apreendida. O caso resultou no pagamento de fiança e posterior liberação do prefeito.

