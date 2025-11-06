Assine
overlay
Início Gerais
SUBORNO

Homem é preso ao ser pego com drogas e oferecer arma em troca de liberdade

Suspeito de 22 anos foi flagrado depois de uma denúncia anônima; ele foi pego com arsenal e grande quantidade de drogas, em Contagem

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/11/2025 07:29 - atualizado em 06/11/2025 07:29

compartilhe

SIGA
x
Drogas e armas apreendidas nessa quarta-feira (5/11), em Contagem, na Grande BH
Drogas e armas apreendidas nessa quarta-feira (5/11), em Contagem, na Grande BH crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 22 anos foi preso nessa quarta-feira (5/11) por armazenar uma grande quantidade de drogas e armas em uma casa no bairro Petrolândia, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, os policiais chegaram ao local depois de uma denúncia anônima informando que a residência seria usada para guardar entorpecentes. Durante o monitoramento, os militares avistaram um Fiat Bravo saindo da garagem e abordaram o motorista.

Leia Mais

No interior do veículo, foram encontrados dois celulares e uma sacola com cinco barras prensadas de maconha. O suspeito confessou o crime e revelou que havia mais drogas dentro da casa.

Durante as buscas, os policiais localizaram grande quantidade de entorpecentes e munições, além de um arsenal de carregadores de pistola.

Em uma tentativa frustrada de suborno, o homem ofereceu uma arma em troca da liberdade. Fingindo aceitar a proposta, os policiais permitiram que ele ligasse para o gerente do tráfico, que deixou o revólver calibre .38 em uma rua da região. O armamento foi apreendido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O veículo foi removido ao pátio e o suspeito encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

Material apreendido

  • 1 revólver calibre .38 com 6 munições
  • 5 carregadores 9mm
  • 1 carregador 9mm alongado
  • 1 carregador 9mm caracol
  • 53 barras de maconha
  • 8 porções de maconha
  • 69 buchas de maconha
  • 22 buchas de “dry”
  • 13 porções de skunk
  • 1 porção e 58 pedras de crack
  • 27 comprimidos de ecstasy
  • 1 balança de precisão
  • 2 celulares

A ocorrência foi encerrada com a ratificação da prisão em flagrante e encaminhamento do material à Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

contagem droga grande-bh minas-gerais preso trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay