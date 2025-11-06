Homem é preso ao ser pego com drogas e oferecer arma em troca de liberdade

Um homem de 22 anos foi preso nessa quarta-feira (5/11) por armazenar uma grande quantidade de drogas e armas em uma casa no bairro Petrolândia, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, os policiais chegaram ao local depois de uma denúncia anônima informando que a residência seria usada para guardar entorpecentes. Durante o monitoramento, os militares avistaram um Fiat Bravo saindo da garagem e abordaram o motorista.

No interior do veículo, foram encontrados dois celulares e uma sacola com cinco barras prensadas de maconha. O suspeito confessou o crime e revelou que havia mais drogas dentro da casa.

Durante as buscas, os policiais localizaram grande quantidade de entorpecentes e munições, além de um arsenal de carregadores de pistola.

Em uma tentativa frustrada de suborno, o homem ofereceu uma arma em troca da liberdade. Fingindo aceitar a proposta, os policiais permitiram que ele ligasse para o gerente do tráfico, que deixou o revólver calibre .38 em uma rua da região. O armamento foi apreendido.

O veículo foi removido ao pátio e o suspeito encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

Material apreendido

1 revólver calibre .38 com 6 munições

5 carregadores 9mm

1 carregador 9mm alongado

1 carregador 9mm caracol

53 barras de maconha

8 porções de maconha

69 buchas de maconha

22 buchas de “dry”

13 porções de skunk

1 porção e 58 pedras de crack

27 comprimidos de ecstasy

1 balança de precisão

2 celulares

A ocorrência foi encerrada com a ratificação da prisão em flagrante e encaminhamento do material à Polícia Civil.