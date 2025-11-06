Homem é preso ao ser pego com drogas e oferecer arma em troca de liberdade
Suspeito de 22 anos foi flagrado depois de uma denúncia anônima; ele foi pego com arsenal e grande quantidade de drogas, em Contagem
compartilheSIGA
Um homem de 22 anos foi preso nessa quarta-feira (5/11) por armazenar uma grande quantidade de drogas e armas em uma casa no bairro Petrolândia, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar, os policiais chegaram ao local depois de uma denúncia anônima informando que a residência seria usada para guardar entorpecentes. Durante o monitoramento, os militares avistaram um Fiat Bravo saindo da garagem e abordaram o motorista.
Leia Mais
No interior do veículo, foram encontrados dois celulares e uma sacola com cinco barras prensadas de maconha. O suspeito confessou o crime e revelou que havia mais drogas dentro da casa.
Durante as buscas, os policiais localizaram grande quantidade de entorpecentes e munições, além de um arsenal de carregadores de pistola.
Em uma tentativa frustrada de suborno, o homem ofereceu uma arma em troca da liberdade. Fingindo aceitar a proposta, os policiais permitiram que ele ligasse para o gerente do tráfico, que deixou o revólver calibre .38 em uma rua da região. O armamento foi apreendido.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O veículo foi removido ao pátio e o suspeito encaminhado à Delegacia de Plantão da Polícia Civil.
Material apreendido
- 1 revólver calibre .38 com 6 munições
- 5 carregadores 9mm
- 1 carregador 9mm alongado
- 1 carregador 9mm caracol
- 53 barras de maconha
- 8 porções de maconha
- 69 buchas de maconha
- 22 buchas de “dry”
- 13 porções de skunk
- 1 porção e 58 pedras de crack
- 27 comprimidos de ecstasy
- 1 balança de precisão
- 2 celulares
A ocorrência foi encerrada com a ratificação da prisão em flagrante e encaminhamento do material à Polícia Civil.