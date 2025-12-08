Avó de criança atropelada denuncia prefeitura: "Tragédia anunciada"

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

O acidente da noite de domingo, na Rua Maringá, no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, é uma "tragédia anunciada". A denúncia é da diarista Alexandra Cristina Quirino, de 50 anos, avó de Antony, de 6 anos, que foi atropelado pelo Gol branco dirigido por uma adolescente de 15 anos, inabilitada, e sofreu ferimentos graves, enquanto Hariel Melo, de 2 anos, morreu debaixo das ferragens do veículo.

Alexandra diz que este foi o quarto acidente registrado nos últimos meses, no mesmo lugar. "Aqui é tão perigoso que o pessoal construiu uma mureta, na divisa das casas de número 318 e 313, na esperança que ele pusesse fim ao medo e sofrimento dos acidentes. Mas não adiantou, pois o carro passou por cima do muro, quebrou tudo e atingiu meu neto, o Antony, e o Raiel".

Ao Estado de Minas, ela afirmou que um abaixo-assinado foi feito para a Prefeitura de Santa Luzia, pedindo a instalação de redutores antes da descida, mas isso nunca aconteceu. "Não se importam com a gente, com a vida".

Ela estava de saída para ir ao Hospital Odilon Behrens, onde Antony está internado. Alexandra conta que o neto ficou confuso depois do acidente e, mesmo no hospital, dava sinais disso. "Ele está abalado, transtornado, confuso. Não sabe o que aconteceu e perguntou porque estava no hospital. Levou muitos pontos na cabeça. De madrugada, segundo minha filha, a mãe dele, Lorraine, ele tinha sido diagnosticado com perda de memória."

Um vídeo circula pelas redes sociais mostrando o momento do acidente. Antony e Raiel estão no passeio, brincando com uma bola. Apesar dos ferimentos, Alexandra disse que o neto "teve sorte" e lamenta que Raiel não teve a mesma.

"Antony é filho único da minha filha, Lorraine. Estou indo levar roupas para eles. Não sei a real situação, mas rezo para que ele saia do hospital até quarta-feira."

Alexandra conta que os vizinhos ajudaram a investigar o que aconteceu. "Já sabemos que o homem passou o carro para a adolescente, perto da igreja, ontem tem um quebra-molas. Ela veio dirigindo até aqui e pegou a subida. Aí, perdeu o controle e provocou essa tragédia."

Abalado, Jefferson Fred, o pai de Raiel, não quer sair de casa. Ele só fica na sala, rodeado de amigos e parentes, chorando. Não consegue nem falar, segundo a mãe da criança, Ingrid Jessica Correia de Melo.

Ela conta que não estava em casa no momento do acidente. "Eu estava trabalhando, sou funcionária de um plano de saúde. Meu marido, Jefferson, é que estava em casa com os meninos. Foi um choque, pra ele e pra mim."

Chorando muito, Jéssica mal consegue falar. "Está na hora de ir para o cartório, buscar o atestado de óbito e depois ir ao IML pegar o corpo do filho e definir onde será o velório e o sepultamento." O casal tem mais dois filhos: Andrei, de 8 anos, e Sofia, de 14.

Ela está sendo ajudada pelo cunhado, o músico Jhon F, cantor de funk e autor de uma das filmagens do sobrinho brincando antes de ser atropelado e morto.

Jhon conta que não foi o primeiro acidente e que é preciso que as autoridades tomem providências. "Já houve carro derrubando o muro da casa ao lado, no número 313. É a quarta vez em menos de dois anos. Agora, meu sobrinho morreu. A dor fica pra mãe, minha cunhada, meu cunhado, minha mulher. Nós é que estamos sofrendo."

Um homem de 28 anos, inabilitado, dono do Gol branco que era dirigido por uma adolescente de 15 anos e que atropelou duas crianças de 2 e 6 anos, matando uma delas, está preso em Santa Luzia. A adolescente foi apreendida.

O acidente ocorreu na Rua Maringá, no Bairro São Benedito, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (7/12).

O homem preso era proprietário do veículo e havia insistido com a adolescente, que queria aprender a dirigir. Ao tentar subir a rua, a adolescente perdeu o controle do veículo, retornando de ré, batendo num muro e atropelando as crianças.

A mãe da adolescente estava dentro do carro no momento do acidente. Ela explicou que o dono do carro queria ensinar sua filha a dirigir e insistiu com ela no domingo. Por isso, a mãe os acompanhou para a primeira aula e estava no banco traseiro no momento do acidente. As duas crianças brincavam no passeio da casa de número 318.

Tão logo o veículo parou, o dono do carro, a adolescente e sua mãe desceram do veículo. Ao ver o corpo da criança debaixo do carro, mãe e filha fugiram do local e se esconderam na casa de uma pessoa que sentiu pena da adolescente, que chorava muito.

Enquanto isso, no local do acidente, moradores da Rua Maringá iniciaram o socorro das crianças. A de seis anos foi levada para a UPA São Benedito. A outra, de 2 anos, foi retirada da rua e levada para uma das casas.

Ao perceberem que a criança estava morta, os moradores passaram a agredir o homem de 28 anos, que teve uma fratura em um dos joelhos, além de vários hematomas.

Ele foi salvo com a chegada dos militares, que o resgataram e o levaram primeiro para o Hospital Risoleta Neves e, posteriormente, após ser medicado, para a 3ª Delegacia de Polícia de Santa Luzia.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Santa Luzia informou, em nota, "que a causa do acidente não está correlacionada à sinalização viária, ou seja, não há nexo entre o acidente a sinalização". O Executivo Municipal diz ainda que uma equipe do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transporte irá ao local fazer vistorias no trecho com o objetivo de propor intervenções para melhoria na segurança e organização do fluxo local. "Reafirmamos a importância do respeito às regras de trânsito pelos condutores para a garantia de trânsito seguro", conclui a nota.

