Vídeo mostra homem exibindo genitálias em condomínio de ranchos em MG

A Polícia de Minas Gerais procura um homem, suspeito de praticar ato obsceno na tarde desse domingo (7/12) em um condomínio de ranchos, localizado no município de Fronteira, no Triângulo Mineiro.

O suspeito foi filmado em cima de um barco exibindo suas partes íntimas para várias pessoas que estavam na margem do Rio Grande. As imagens mostram uma embarcação em movimento e o homem nu, repetindo movimentos com as pernas para baixo e para cima, supostamente dançando e se exibindo.

O síndico do condomínio Lago e Sol, o advogado Flávio Pereira de Souza, informou que registrou boletim de ocorrência na Polícia de Fronteira. "Essa pessoa, provavelmente, estava locada em um condomínio (Enseada 1), ao lado do Lago e Sol, como convidada de um condômino (...) foi um caso nojento e a pessoa foi praticamente identificada", afirmou o síndico.

No momento em que o homem praticou o ato obsceno, conforme Flávio de Souza, havia seis barracas na orla do condomínio com algumas pessoas. "Além disso, havia outras pessoas tomando banho no rio e com jet ski", contou.

Outro vídeo sobre o caso, que também circula em redes sociais e foi feito por um condômino do Lago e Sol, mostra o homem que teria praticado o crime, instantes depois do ato obsceno. O homem que gravou o vídeo teria ido de jet ski até o lado do barco e mostrado quem seria o suspeito. "Eu falei com ele por telefone e agradeci ele pela disponibilidade e pela coragem", declarou Souza.