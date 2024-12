Um motorista se masturbou e tentou estuprar uma passageira durante uma corrida de aplicativo, no dia 27 de novembro, da Baixada Fluminense para a Zona Sul do Rio de Janeiro. Durante o trajeto pela Linha Vermelha, a vítima percebeu a movimentação do homem e gravou a cena.

Em seguida, o motorista parou o veículo próximo ao Hospital Universitário e tentou agarrar a moça e estuprá-la no banco de trás do carro, afirmando: “Vou te estuprar”. Mas ela conseguiu abrir a porta e escapar.









Agentes da 37° DP (Ilha do Governador), sob a coordenação do delegado titular Felipe Santoro, prenderam o criminoso, acusado de importunação e tentativa de estupro contra a passageira.





A prisão foi realizada após a identificação e reconhecimento formal do acusado pela vítima. O delegado do caso destacou o trabalho rápido e eficaz da equipe policial na coleta de provas e depoimentos que embasaram a ação.

Em sede policial, mesmo após ter sido mostrado o vídeo dos fatos, o acusado negou o ocorrido e afirmou que estava com fortes dores abdominais.

O acusado encontra-se à disposição da Justiça, e o caso segue em tramitação na 37ª DP.