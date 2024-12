"Naquele momento, eu perdi totalmente o meu controle", admitiu a nutricionista mineira Eluciana Cardoso, que filmou a mulher que se recusou a ceder seu assento para uma criança de quatro anos. Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, ela chorou ao relembrar o episódio, ocorrido em um voo do Rio de Janeiro para Belo Horizonte, e disse que errou ao perder o "controle emocional".



Eluciana estava sentada duas fileiras atrás de Jeniffer Castro. Ao ouvir o burburinho, ela se levantou dizendo que iria deixá-la "famosinha", segundo a madrinha da criança. "Abordei a Jeniffer com toda a educação, não fui grossa com ela na abordagem, que não está gravada", contou a nutricionista para a equipe do Fantástico, que perguntou: "Você poderia trocar? Você não tem compaixão com a situação que está vendo?"



Diante da negativa de Jeniffer, Eluciana começou a filmá-la. "Tô gravando a sua cara porque você não tem empatia com as pessoas", falou no vídeo que viralizou nas redes sociais.



Eluciana mandou o vídeo para a filha, Mariana, que decidiu postá-lo em seu canal sobre maquiagem recém-criado. A jovem alega que tentou colocar emojis no rosto das pessoas que apareciam, inclusive no de Jeniffer, mas as figurinhas não apareceram. Como destaca a reportagem do Fantástico, ela só teria percebido o erro oito horas depois. "Eu cometi um erro de iniciante e não acho justo estar sendo tão massacrada", pontuou Mariana.



Ainda de acordo com Eluciana, o episódio "gerou em todas as partes" e ela se mostrou arrependida de expor Jeniffer, que levou o caso para a Justiça. "Peço desculpa para a Jeniffer, para a Aline, para a família, minha filha e peço desculpas para mim por eu achar que tinha sido forte naquele momento e não fui. Poderia ter evitado", finalizou na entrevista para a TV.

Tentou carreira política

Eluciana Cardoso é advogada, tem 54 anos e nasceu em Campo Belo, Região Oeste de Minas. Ela já concorreu ao Legislativo em duas oportunidades, primeiro tentando se tornar vereadora da capital mineira em 2016 e depois deputada estadual, em 2018.

Na ficha cadastrada na Justiça Eleitoral, Eluciana tem a ocupação definida como “nutricionista e assemelhados”. Em 2016, ela não declarou nenhum bem e nenhuma receita em sua campanha à Câmara Municipal de BH. Concorrendo pelo PPS, ela obteve apenas 265 votos e terminou o pleito na lista de suplentes.



Dois anos mais tarde, Eluciana Cardoso tentou uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), desta vez pelo PHS. Desta feita ela declarou um patrimônio de R$ 352, 5 mil reais à Justiça Eleitoral, composto de um imóvel de R$ 350 mil e um veículo de R$ 2,5 mil.

A campanha de Eluciana para deputada estadual recebeu R$ 5.525,40 do PHS. Fechadas as urnas, novamente ela teve de se contentar com a suplência. Neste pleito, a nutricionista conseguiu apenas 520 votos.