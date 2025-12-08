Mulher é atropelada por trem e resgatada em estado grave no Barreiro, em BH
Vítima foi encontrada debaixo da composição férrea. O caso aconteceu no Bairro Independência, ao fim da tarde desta segunda-feira (8/12)
compartilheSIGA
Uma mulher, de 49 anos, foi atropelada por um trem e resgatada em estado grave no Bairro Independência, no Barreiro, em Belo Horizonte (MG), ao fim da tarde desta segunda-feira (8/12).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A mulher ficou presa debaixo da composição férrea, que passava pela Rua Fidelcino Costa. O maquinista contou a Polícia Militar, que o trem vinha de Conselheiro Lafaiete (MG) rumo ao Bairro Olhos D'Água, Região Oeste de BH. Ao passar pela linha férrea que corta o Bairro Independência, trecho com constante movimento de usuário de drogas, ele atropelou a mulher que caminhava de costa sobre a linha.
No momento do acidente, ele expõe que os vagões estavam vazios e trafegava dentro dos limites de velocidade. Disse ainda que acionou os protocolos de segurança, com uso de buzina, sino e freio, mas que nada adiantou.
Informações preliminares indicam que o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado, mas uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou primeiro ao local e conseguiu retirar a vítima dos trilhos.
- Família convoca carreata para velório de criança atropelada em Santa Luzia
- Motorista atropela três pessoas e foge no interior de MG
- MG: corpo de mulher é confundido com animal e atropelado várias vezes
De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a mulher foi socorrida com ferimentos em uma das pernas e na cabeça. Ela estava consciente, mas foi resgatada em estado grave e encaminhada para atendimento médico.
Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela após ser levada ao Hospital João XXIII. Depois da perícia o trem foi liberado e o caso segue sob investigação da Polícia Civil do Barreiro.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A ocorrência segue em andamento.