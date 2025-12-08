Família convoca carreata para velório de criança atropelada em Santa Luzia

A família de Hariel Lucas Santos de Melo, criança de 2 anos que morreu atropelada por um carro desgovernado conduzido por uma adolescente em Santa Luzia (MG), na Grande BH, na noite desse domingo (7/12), convoca uma carreata momentos antes da despedida do menino, marcado para esta terça-feira (9).

O encontro da carreata é a partir das 9h na Rua Maringá, na altura do número 311, local onde aconteceu o acidente. Às 10h30, o grupo sairá em direção ao Cemitério Belo Vale, localizado na Avenida Adair de Souza, onde acontecerá o velório na Capela Conforto a partir das 11h. A despedida segue até 15h, quando está marcado o sepultamento.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o tio de Hariel, Johnata de Oliveira Teixeira, fez um apelo: “Pedir geral que puder comparecer aí para ‘nós tá fazendo' uma carreata em homenagem ao Harielzinho, criancinha de 2 anos que tinha a vida toda pela frente. Quem puder colar de moto ou de carro, a gente agradece bastante”, afirmou.

A família também faz uma vaquinha para ajudar no custeamento do velório. As doações podem ser feitas para a chave Pix 31981109401, em nome de Johnata.

Hariel brincava na rua quando foi atingido por um carro cujo motorista adolescente perdeu o controle da direção. Outro menino, de 6 anos, também foi atingido e foi socorrido em estado grave à UPA São Benedito. Ele recebeu os primeiros socorros e foi transferido ao Hospital Odilon Behrens, onde permanece em observação.

O acidente foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver o momento em que o carro sobe a rua e, momentos depois, desce acelerado de ré. Segundo registros da Polícia Militar, um homem de 28 anos estaria ensinando a adolescente a dirigir.

Nas imagens, é possível ver a rua onde aconteceu o acidente, no Bairro São Benedito, e também ouvir vozes e música. Uma mulher diz: “Vai morrer, o carro”. Em seguida, há gritos, e o carro de modelo Volkswagen Gol passa pela câmera de ré em alta velocidade e invade a calçada, destruindo uma mureta.



Entenda o acidente

O homem ensinava a adolescente a dirigir quando, ao tentar subir a rua, a condutora perdeu o controle da direção do veículo, voltou de ré, bateu em um muro e atropelou as crianças.

A mãe da adolescente estava no banco traseiro do carro no momento do acidente. O carro parou e o dono do veículo e a dupla de mãe e filha desceram do veículo. A dupla viu o corpo da criança debaixo do carro e fugiu, se escondendo na casa de uma pessoa que sentiu pena da adolescente, que chorava muito.

Enquanto isso, no local do acidente, moradores da rua socorreram as crianças. Percebendo que a criança estava morta, os moradores passaram a agredir o homem de 28 anos, que sofreu uma fratura em um dos joelhos e ficou com vários hematomas.

Ele foi salvo por militares, que o levaram primeiro para o Hospital Risoleta Neves e, posteriormente, após ser medicado, para a 3ª Delegacia de Polícia de Santa Luzia. A adolescente foi apreendida e o dono do carro, preso.



Prisão e liberação

Em nota, a Polícia Civil informou que periciou a cena do acidente e, assim que liberada, a vítima de 6 anos foi encaminhada para atendimento médico e o corpo do menino de 2 anos, levado ao Instituto Médico-legal Dr. André Roquette (Imlar) para ser submetido a exames, onde aguarda a retirada pelos familiares.

A condutora do carro foi conduzida e ouvida pela autoridade policial na presença do representante legal. Foi realizado o Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AAFAI) por atos análogos aos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ela assinou um Termo Compromisso de Entrega sob Guarda e Responsabilidade, conforme procedimento previsto no artigo 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e foi liberada.

Já o passageiro, um homem de 28 anos, teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em razão de ter confiado a direção do veículo a pessoa não habilitada. Ele permanece à disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia.