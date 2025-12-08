Namorado de jovem morta em acidente faz homenagem: ‘Não sei se vou superar’

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O namorado da jovem Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, que morreu em um acidente de carro em 7 de setembro, fez uma homenagem a ela, três meses após o ocorrido na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos, que também estava no carro, ficou internado por 60 dias e precisou amputar parte das duas pernas.

Ele compartilhou uma série de fotos dos dois e na legenda fez um texto endereçado à namorada. No relato ele relembra o momento em que saiu do coma e recebeu a notícia da morte de Brunna. “Foi um privilégio ter você do meu lado durante tanto tempo, me ensinando o verdadeiro significado de amar alguém, viver intensamente e ter o espírito livre. Você transformou tudo na minha vida e cada momento com você foi um ensinamento ou uma diversão sem fim”.

Gabriel fala da dificuldade de seguir em frente sem a namorada. “Tem sido tão difícil ressignificar toda minha vida sem você e não vejo como essa dor pode melhorar, sei que somente o tempo pode me ajudar, porém ao mesmo tempo não sei se vou conseguir superar tamanha dor que é não ter você aqui, comigo”.

Como foi o acidente?

Brunna estava no banco do carona quando o acidente aconteceu na noite do domingo de 7 de setembro. Quem dirigia o carro era o namorado dela, Gabriel, que ficou em estado gravíssimo e foi encaminhado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.

No banco de trás estava Gustavo de Assis, de 36 anos, editor de imagem da Record Minas. De acordo com a empresa, ele teve queimaduras leves.

Segundo o boletim de ocorrência, Gustavo relatou aos militares que saía de um evento com os dois amigos quando o condutor, que seguia no sentido centro, perdeu o controle da direção e bateu em um semáforo. O acidente aconteceu por volta de 22h45. Conforme relatado, o editor de imagem conseguiu sair do carro, mas Brunna e Gabriel estavam dentro do veículo, que começou a pegar fogo.

Testemunhas relataram que, ao descer do veículo, Brunna teria sofrido uma descarga elétrica proveniente de fiações soltas do poste atingido. Já Gabriel teria sido retirado do carro por uma pessoa em situação de rua que estava no local no momento do acidente.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. As investigações seguem em andamento conduzidas pela Divisão Especializada em Prevenção e Investigação de Crimes de Trânsito (Depicit). No dia que o procedimento foi aberto, a corporação informou que aguardava que os dois sobreviventes apresentassem condições clínicas adequadas para prestarem suas declarações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





Orientações de segurança para sair de veículo após colisão com poste energia