Mulher é assaltada em frente à igreja, e suspeito é preso 20 minutos depois

Mulher foi abordada por motociclista armado quando chegava para encontro religioso em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas

23/12/2025 11:16 - atualizado em 23/12/2025 11:17

Os objetos da vítima foram recuperados cerca de 20m depois do assalto
Os objetos da vítima foram recuperados cerca de 20 minutos depois do assalto crédito: Reprodução/PMMG

Uma mulher de 52 anos foi vítima de um assalto à mão armada na noite dessa segunda-feira (22/12), em frente a uma igreja no Bairro Veredas da Serra, em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas. O suspeito foi preso pouco tempo depois, e os objetos levados durante o crime foram recuperados pela Polícia Militar (PMMG).

De acordo com a ocorrência, a mulher se aproximava da capela onde participaria de um encontro da Sociedade São Vicente de Paulo, na Rua Alameda das Cravinas, quando foi surpreendida por um homem em uma motocicleta XRE 300, de cores preta e vermelha.

Armado, o suspeito anunciou o assalto e exigiu o celular. Durante a ação, ele ainda tentou arrancar o relógio que a vítima usava no pulso, danificando a pulseira, que acabou caindo no chão.

 

Após o crime, o autor fugiu em direção à saída do bairro. A Polícia Militar foi acionada por volta das 19h e iniciou um cerco com apoio de equipes posicionadas em pontos estratégicos da região. Ao todo, 15 militares participaram da ocorrência, com o apoio de três viaturas e três motocicletas.

O suspeito foi localizado e preso nas proximidades de uma base da PMMG. Com ele, os policiais encontraram o celular roubado, restituído à vítima.

Segundo o tenente Bruno Caravelli, o intervalo entre o chamado e a prisão do autor foi de aproximadamente 20 minutos.

A mulher reconheceu o suspeito e confirmou que os objetos recuperados eram de sua propriedade. No momento do registro da ocorrência, ela se mostrou bastante abalada e emocionada, relatou o medo vivido durante o crime e contou que chegou a rezar diante da sensação de insegurança.

Em um vídeo gravado depois do ocorrido, a vítima descreveu o impacto emocional do assalto. “Foi um susto enorme. A gente fica muito abalada, com medo. Na hora, só pensei em rezar”, afirmou.

Ela também destacou o alívio após a recuperação dos pertences. “Graças a Deus, deu tudo certo. A gente percebe o quanto a vida é frágil e o quanto um momento desses mexe com a gente”, disse, ainda emocionada. A ocorrência foi registrada como roubo à mão armada consumado, e o autor foi preso e encaminhado à delegacia.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

overflay