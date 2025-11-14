Namorada de Fabio Porchat é ferida em tentativa de assalto em São Paulo
"Olha isso aqui. Acabaram de tentar assaltar e quebraram o vidro na minha cara", disse Priscila Castello Branco, ainda dentro de um Uber
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Priscila Castello Branco, namorada do humorista Fabio Porchat, relatou ter sido vítima de uma tentativa de assalto nesta quinta-feira (13), em São Paulo. "Acabou de acontecer", escreveu em seu perfil no Instagram, ao contar que estava em um carro de aplicativo quando foi atacada.
Segundo Priscila, o veículo seguia normalmente quando um criminoso surgiu de repente e quebrou o vidro da porta do passageiro. Após o susto, ela e o motorista continuaram o trajeto. A atriz ainda registrou em vídeo os danos provocados pela ação. "Olha isso aqui. Acabaram de tentar assaltar e quebraram o vidro na minha cara. Olha a situação que você vive na cidade em que você mora", disse, mostrando os estilhaços espalhados pelo interior do carro.
Mais tarde, já em casa e mais calma, Priscila voltou às redes para comentar o episódio. Ela exibiu rapidamente os ferimentos causados pelo ataque e tranquilizou os seguidores. "Só para dizer que eu estou bem. Chateadíssima. É uma tristeza, um susto. Você vai trabalhar, volta do trabalho?", lamentou.
A atriz continuou relatando o caso de violência: "O Uber estava trabalhando. Aí você entra na 23 de Maio, uma via importante, e vem um moleque, de moletom com capuz, estoura o vidro na sua cara. Voa vidro para todo lado".
Priscila mora em São Paulo, enquanto Fabio Porchat vive no Rio de Janeiro. O casal assumiu o relacionamento em julho de 2023.