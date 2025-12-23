Assine
BENEFÍCIO DE NATAL

MG: detentos são presos com arma de fogo no primeiro dia da ‘saidinha’

Também foram encontradas 15 munições no veículo onde estavam os dois homens

Laura Scardua
Repórter
23/12/2025 16:33

Os dois detentos estavam dentro de um carro em frente à Penitenciária Doutor Pio Canedo quando foram abordados por militares da 19ª Companhia de Polícia Militar Independente
crédito: Divulgação Polícia Militar de Minas Gerais

Dois detentos, de 42 e 43 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo e munições em Pará de Minas (MG), na Região Central, nessa segunda-feira (22/12). Eles eram beneficiários da saída temporal de Natal, que havia começado no mesmo dia e seria válida até 28 de dezembro. 

Os dois detentos estavam dentro de um carro em frente à Penitenciária Doutor Pio Canedo quando foram abordados por militares da 19ª Companhia de Polícia Militar Independente. Eles haviam recebido informações de agentes da Polícia Penal. Foi localizada dentro do porta-malas uma pistola calibre.9 mm com 15 munições. 

Também foram apreendidos R$ 1.055 em dinheiro, dois relógios e dois aparelhos celulares. O carro foi removido para pátio credenciado. Os homens foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pará de Minas.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ambos os detentos têm extensa ficha criminal, com registros policiais por roubo e latrocínio.

