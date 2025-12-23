Adolescentes armados tentam fugir, atiram contra a polícia, mas são detidos

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma dupla de adolescentes que vinha sendo denunciada por pilotar motos em alta velocidade, empunhar armas de fogo e intimidar a comunidade do Bairro Célivia, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi detida na noite desta segunda-feira (22/12), depois de trocar tiros com a polícia, tentar fugir e se acidentar.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) montou uma operação de cerco e buscas com helicóptero para localizar e prender os suspeitos.

Os envolvidos já eram conhecidos pelas autoridades devido a registros anteriores por envolvimento com o tráfico de drogas.

A intervenção policial foi motivada por denúncias de moradores, que relataram estar sendo intimidados pela dupla com o uso de armas de fogo, além de presenciarem manobras de risco executadas pelos suspeitos em uma motocicleta.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe identificou a dupla e emitiu ordem de parada. Em resposta, os adolescentes direcionaram o veículo contra a viatura e efetuaram disparos contra os agentes. Houve revide por parte dos militares, mas não houve registro de feridos durante o confronto.

Quando a PMMG localizou a dupla, os adolescentes tentaram fugir em alta velocidade, sendo perseguidos pelas viaturas policiais até a Rua Emílio Vasconcelos Costa, onde o condutor perdeu o controle da direção, resultando na queda de ambos.

Os suspeitos abandonaram a motocicleta e iniciaram uma fuga a pé. Um dos jovens foi capturado logo em seguida, após buscar abrigo no interior de uma residência nas proximidades.

Para onde fugiu o segundo suspeito?

Para localizar o segundo envolvido, que se escondeu em uma área de vegetação, foi necessário o suporte aéreo do helicóptero Pégasus. Com o auxílio da aeronave, os militares conseguiram efetuar a apreensão do adolescente de 16 anos dentro da mata.

Apesar das varreduras realizadas no local, o armamento utilizado contra a equipe não foi localizado. Em decorrência do acidente com a moto, os dois detidos sofreram lesões e foram assistidos pelos próprios policiais.

Um militar também teve ferimentos leves nas mãos e nos braços durante o desenrolar da ocorrência. O caso foi encaminhado à delegacia de plantão, e a dupla responderá por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio, resistência e direção perigosa.

