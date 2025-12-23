Adolescentes armados tentam fugir, atiram contra a polícia, mas são detidos
Suspeitos de 16 e 17 anos foram detidos em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte; dupla possuía registros por tráfico
Uma dupla de adolescentes que vinha sendo denunciada por pilotar motos em alta velocidade, empunhar armas de fogo e intimidar a comunidade do Bairro Célivia, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi detida na noite desta segunda-feira (22/12), depois de trocar tiros com a polícia, tentar fugir e se acidentar.
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) montou uma operação de cerco e buscas com helicóptero para localizar e prender os suspeitos.
Os envolvidos já eram conhecidos pelas autoridades devido a registros anteriores por envolvimento com o tráfico de drogas.
A intervenção policial foi motivada por denúncias de moradores, que relataram estar sendo intimidados pela dupla com o uso de armas de fogo, além de presenciarem manobras de risco executadas pelos suspeitos em uma motocicleta.
Durante patrulhamento de rotina, a equipe identificou a dupla e emitiu ordem de parada. Em resposta, os adolescentes direcionaram o veículo contra a viatura e efetuaram disparos contra os agentes. Houve revide por parte dos militares, mas não houve registro de feridos durante o confronto.
Quando a PMMG localizou a dupla, os adolescentes tentaram fugir em alta velocidade, sendo perseguidos pelas viaturas policiais até a Rua Emílio Vasconcelos Costa, onde o condutor perdeu o controle da direção, resultando na queda de ambos.
Os suspeitos abandonaram a motocicleta e iniciaram uma fuga a pé. Um dos jovens foi capturado logo em seguida, após buscar abrigo no interior de uma residência nas proximidades.
Para onde fugiu o segundo suspeito?
Para localizar o segundo envolvido, que se escondeu em uma área de vegetação, foi necessário o suporte aéreo do helicóptero Pégasus. Com o auxílio da aeronave, os militares conseguiram efetuar a apreensão do adolescente de 16 anos dentro da mata.
Apesar das varreduras realizadas no local, o armamento utilizado contra a equipe não foi localizado. Em decorrência do acidente com a moto, os dois detidos sofreram lesões e foram assistidos pelos próprios policiais.
Um militar também teve ferimentos leves nas mãos e nos braços durante o desenrolar da ocorrência. O caso foi encaminhado à delegacia de plantão, e a dupla responderá por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio, resistência e direção perigosa.
Perseguição e tiroteio
- Suspeitos: adolescentes de 16 e 17 anos
- Histórico: suspeitos com registros de tráfico e denúncias de ameaças à comunidade
- Motivação da abordagem: denúncias de ameaças com armas e direção perigosa
- Confronto armado: adolescentes dispararam contra a guarnição e houve revide
- Fuga: suspeitos tentam fugir em alta velocidade e fazendo manobras arriscadas
- Acidente durante a fuga: adolescentes em fuga caem de motocicleta na Rua Emílio Vasconcelos Costa
- Captura imediata: um suspeito detido após invadir uma residência
- Buscas na mata: localização do segundo envolvido com apoio do helicóptero Pégasus
- Procedimentos legais: encaminhamento à delegacia por atos análogos a tentativa de homicídio e outros crimes
- Canais de denúncia: utilização do 190 ou Disque Denúncia 181 para relatar atividades suspeitas