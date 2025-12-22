MG: falso cliente é preso pela 11ª vez ao tentar furtar loja de roupas

Um homem de 60 anos foi preso ao ser flagrado tentando furtar uma loja de roupas em Divinópolis (MG), na Região Centro-Oeste. O caso foi registrado na última sexta-feira (19/12). Esta foi sua 11ª prisão por furto.

Informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dão conta que a ação foi flagrada pela dona da loja, que viu o suspeito pegando algumas peças de roupa no local. Ele foi advertido pela mulher, jogou algumas roupas no balcão e fugiu.

A proprietária repassou as características do suspeito aos militares, que realizam uma Operação Natalina na cidade. O homem foi achado ainda na região da loja.

O suspeito foi abordado e, com ele, os policiais encontraram diversas peças de roupa cuja origem não foi confirmada.



Os materiais foram apreendidos e o homem, encaminhado preso à Delegacia de Polícia Civil. Segundo a PM, ele tem passagens por agressão e furtos diversos. Os crimes já o levaram a ser preso 10 vezes anteriormente.

