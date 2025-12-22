Assine
REINCIDENTE

MG: falso cliente é preso pela 11ª vez ao tentar furtar loja de roupas

Suspeito tem passagens por agressão e já havia sido preso 10 vezes por furto. O caso foi registrado em Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
22/12/2025 19:48

Suspeito carregava diversas roupas de origem duvidosa quando foi abordado pelos militares
Suspeito carregava diversas roupas de origem duvidosa quando foi abordado pelos militares crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 60 anos foi preso ao ser flagrado tentando furtar uma loja de roupas em Divinópolis (MG), na Região Centro-Oeste. O caso foi registrado na última sexta-feira (19/12). Esta foi sua 11ª prisão por furto.

Informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dão conta que a ação foi flagrada pela dona da loja, que viu o suspeito pegando algumas peças de roupa no local. Ele foi advertido pela mulher, jogou algumas roupas no balcão e fugiu.

A proprietária repassou as características do suspeito aos militares, que realizam uma Operação Natalina na cidade. O homem foi achado ainda na região da loja.

O suspeito foi abordado e, com ele, os policiais encontraram diversas peças de roupa cuja origem não foi confirmada.

Os materiais foram apreendidos e o homem, encaminhado preso à Delegacia de Polícia Civil. Segundo a PM, ele tem passagens por agressão e furtos diversos. Os crimes já o levaram a ser preso 10 vezes anteriormente.

