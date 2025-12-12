BH: motos furtadas em loja são encontradas escondidas em lote vago

Motos que haviam sido furtadas de concessionária localizada na Avenida Barão Homem de Melo, no Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte, na madrugada desta sexta-feira (12/12), foram encontradas em lote vago na BR-040, próximo a entrada do Rancho do Boi, em Nova Lima, na Região Metropolitana.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a corporação recebeu informações de que uma motocicleta abandonada e coberta por vegetação estava largada em um lote vago. Quando chegaram no local, identificaram que o veículo era uma das que haviam sido furtadas da concessionária.

Após isso, a corporação fez uma varredura pelo terreno e encontraram as outras duas motos no local. Os militares ainda não informaram se os responsáveis pelos furtos e se os demais itens foram localizados.

Furto na concessionária

Na madrugada desta sexta-feira (12/12), quatro homens não identificados invadiram uma concessionária no Bairro Estoril, Região Oeste de Belo Horizonte, furtaram duas motos Honda CB 750 Hornet, de cor branca, uma Honda NC 750X vermelha, cinco capacetes e quatro jaquetas. As informações sobre os objetos furtados foram passadas pelo diretor comercial da loja à PM.

A ação dos criminosos foi feita com bastante agilidade. Nas imagens das câmeras é possível observar a velocidade da ação, em apenas dois segundos, um dos suspeitos quebra as portas e os outros três entram no local. Em 32 segundos, os suspeitos tiram a primeira moto da loja – uma Honda CB 750 Hornet branca. Quatro segundos depois, o outro veículo do mesmo modelo e cor sai da loja e ambos fogem pela avenida.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice