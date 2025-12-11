Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mais de 600 objetos são roubados de museu na Inglaterra

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/12/2025 10:45

compartilhe

SIGA

Mais de 600 objetos de "grande valor cultural" foram roubados em setembro de um museu em Bristol, no sudoeste da Inglaterra, anunciou nesta quinta-feira (11) a polícia britânica, que procura quatro suspeitos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os agentes divulgaram imagens dos ladrões nas ruas para que a população ajude a encontrá-los. 

Os indivíduos entraram no dia 25 de setembro, entre 1h e 2h da madrugada, na ala do Museu de Bristol que abriga o acervo dedicado ao Império Britânico e à Commonwealth, segundo a polícia. 

"O roubo de tantos objetos de grande valor cultural representa uma perda considerável para a cidade", declarou Dan Burgan, responsável pela investigação. 

"Esses objetos, muitos doados ao museu, fazem parte de uma coleção que oferece uma visão de uma parte complexa da história britânica, e esperamos que o público possa nos ajudar a levar os responsáveis à Justiça", acrescentou Burgan. 

"Até agora, nossa investigação concentrou-se especialmente nas imagens de câmeras de vigilância, além de elementos periciais", destacou. 

O acervo documenta "as relações entre o Reino Unido e os países do Império Britânico desde o final do século XIX até a atualidade" e inclui "pertences pessoais, lembranças, fotografias e documentos de britânicos que viveram e trabalharam nas colônias", informa o site do museu.

alm/cat/psr/jvb/jc/aa

Tópicos relacionados:

gb policia roubo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay