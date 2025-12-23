Assine
IMPORTUNAÇÃO

Profissional da saúde é preso por importunação sexual em cidade mineira

O homem teceu comentários impróprios sobre a paciente, usou dados do prontuário e mandou mensagem após o atendimento

Rafael Silva*
Rafael Silva*
Repórter
23/12/2025 17:35

A PCMG prendeu, nesta sexta-feira (5/12), um homem, de 55 anos, investigado por tentar matar a ex-namorada, de 27 anos, em Nova Lima
O crime ocorreu durante atendimento a uma paciente em um hospital público no município de São Gotardo (MG) crédito: PCMG/Divulgação

Um profissional de saúde de 34 anos foi preso nessa segunda-feira (22/12) por suspeita de importunação sexual. O crime ocorreu durante atendimento a uma paciente em um hospital público no município de São Gotardo (MG), Região do Alto Paranaíba, a 306 quilômetros de Belo Horizonte. 

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi a responsável pela prisão do suspeito. De acordo com a corporação, uma mulher de 47 anos procurou os agentes de segurança para denunciar o homem, que disse comentários impróprios à vítima. 

Ainda segundo a polícia, ele utilizou dados do prontuário e fez contato físico não consentido com a paciente no decorrer do atendimento. Ao deixar o hospital, a mulher recebeu uma mensagem do suspeito.

Após ter conhecimento sobre o caso, a PCMG se deslocou até a unidade de saúde e realizou a prisão em flagrante do profissional. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. 

A reportagem fez contato com a Secretaria e Estado de Saúde e com a Prefeitura de São Gotardo para saber se alguma medida disciplinar será tomada após essa ocorrência, mas até o momento não obteve retorno. O espaço fica aberto para possíveis esclarecimentos.

