Profissional da saúde é preso por importunação sexual em cidade mineira

Um profissional de saúde de 34 anos foi preso nessa segunda-feira (22/12) por suspeita de importunação sexual. O crime ocorreu durante atendimento a uma paciente em um hospital público no município de São Gotardo (MG), Região do Alto Paranaíba, a 306 quilômetros de Belo Horizonte.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi a responsável pela prisão do suspeito. De acordo com a corporação, uma mulher de 47 anos procurou os agentes de segurança para denunciar o homem, que disse comentários impróprios à vítima.

Ainda segundo a polícia, ele utilizou dados do prontuário e fez contato físico não consentido com a paciente no decorrer do atendimento. Ao deixar o hospital, a mulher recebeu uma mensagem do suspeito.

Após ter conhecimento sobre o caso, a PCMG se deslocou até a unidade de saúde e realizou a prisão em flagrante do profissional. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem fez contato com a Secretaria e Estado de Saúde e com a Prefeitura de São Gotardo para saber se alguma medida disciplinar será tomada após essa ocorrência, mas até o momento não obteve retorno. O espaço fica aberto para possíveis esclarecimentos.