Buscas por jovem que se afogou em lagoa seguem pelo segundo dia
O jovem de 19 anos desapareceu ao tentar atravessar um balneário depois de usar drogas com amigos, na tarde de terça-feira (23/12), em Santos Dumont
As buscas por um jovem de 19 anos que se afogou após tentar atravessar uma lagoa com amigos, depois do uso de drogas, em Santos Dumont, na Zona da Mata mineira, seguem pelo segundo dia. O afogamento aconteceu na tarde dessa terça-feira (23/12).
Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), os amigos relataram que eles estavam usando drogas e que em seguida, por volta das 17h15, decidiram atravessar um balneário, que fica próximo à Cachoeira de Luiz Cunha. Durante a travessia, a vítima teve dificuldades para nadar e acabou afogando.
Os amigos indicaram aos militares o ponto onde a vítima foi vista pela última vez. Ainda na tarde de terça-feira, mergulhadores realizaram buscas na região indicada, mas o jovem não foi localizado.
Na manhã desta quarta-feira, a equipe retomou os trabalhos, que devem se estender ao longo do dia.
*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais