Natal em Minas: Zona da Mata está novamente sob risco de tempestades

A véspera de Natal em Minas Gerais exige atenção redobrada de motoristas e famílias em áreas de risco, especialmente na Zona da Mata. A Defesa Civil alerta para a formação de tempestades nas microrregiões de Juiz de Fora e Cataguases, entre o fim da tarde e a noite de 24 de dezembro. O restante do estado deve ter tempo firme.

Com acumulados de até 20 mm, o planejamento de viagens e celebrações ao ar livre deve considerar o risco de chuvas intensas nesse período. Juiz de Fora acaba de enfrentar diversos estragos devido a tempestades, tendo a população passado por riscos em alagamentos - moradores chegaram a ficar desalojados.

No restante do estado, a previsão para a noite de Natal é de estabilidade. O céu deve permanecer claro a parcialmente nublado na maioria das regiões, com apenas chuvas fracas e passageiras em pontos isolados.

Essa condição favorece os deslocamentos festivos, sem previsão de volumes de água significativos que ofereçam riscos imediatos.

O calor deve ser um fator marcante na véspera do feriado. Enquanto o Sul de Minas registra mínimas de 19°C, as temperaturas máximas sobem rapidamente durante o dia, atingindo 35°C no Norte. O Triângulo Mineiro e os Vales do Mucuri e do Rio Doce também terão um dia quente, com termômetros na casa dos 32°C.

Para esta terça-feira (23/12), o cenário meteorológico também indica predominância de tempo estável devido a um sistema de alta pressão. No entanto, o Noroeste mineiro e o Vale do Mucuri entram em estado de atenção durante a tarde, quando o desenvolvimento de áreas de instabilidade pode provocar tempestades isoladas.

O alerta mais perigoso para esta terça-feira recai sobre o Noroeste de Minas. Além da chuva, há previsão de rajadas de vento de até 50 km/h e queda de granizo. Embora o volume de água esperado seja de 10 mm, a força dos ventos exige cuidado preventivo com estruturas metálicas, árvores e objetos que possam ser lançados.

Em termos de temperatura, o estado apresenta situações opostas. O Centro-Sul inicia o dia 23 com a temperatura mais baixa de Minas, em torno de 17°C. No extremo oposto, o Norte mantém o padrão de forte calor, com máximas previstas de 34°C, reforçando a necessidade de hidratação para quem trabalha ou transita por essas áreas.

Belo Horizonte registrou uma temperatura mínima de 16,2°C nesta terça-feira, com a previsão de máxima atingindo os 30°C. Para o período da tarde, a expectativa é que a umidade relativa do ar fique na casa dos 40%.

De acordo com a Defesa Civil de BH, as temperaturas mínimas medidas mais baixas ocorreram na regional Oeste, que marcou 16,2°C às 5h (com uma sensação térmica de 5,9 °C).

A Centro-Sul registrou 17,1°C às 5h40; o Barreiro anotou 17,6°C às 4h50; e Venda Nova chegou aos 18,4°C às 5h. A mínima com maior temperatura na capital foi registrada na estação da Pampulha, com 18,9 °C e sensação de 19,6 °C, às 5h.

Recomendações de segurança meteorológica

Proteção contra raios: evitar locais abertos, topos de morros e proximidade com estruturas metálicas ou árvores isoladas

evitar locais abertos, topos de morros e proximidade com estruturas metálicas ou árvores isoladas Cuidados com o calor: manter a hidratação constante e evitar exposição solar direta nas horas de pico, especialmente no Norte de Minas

manter a hidratação constante e evitar exposição solar direta nas horas de pico, especialmente no Norte de Minas Atenção em deslocamentos: monitorar trechos de encostas na Zona da Mata em caso de chuvas intensas

monitorar trechos de encostas na Zona da Mata em caso de chuvas intensas Alerta via celular: cadastrar o CEP por SMS para o número 40199 para receber avisos da Defesa Civil estadual

Panorama regional do clima para o feriado