TEMPESTADE DE NATAL?

Natal em Minas: Zona da Mata está novamente sob risco de tempestades

Região de Juiz de Fora sofreu com últimas chuvas e pode enfrentá-las no fim da tarde do dia 24; Norte do estado pode ter 35°C. Tempo fica estável no resto de MG

Mateus Parreiras
23/12/2025 09:18 - atualizado em 23/12/2025 09:23

Tempo será estável na maior parte do estado, incluindo BH, mas áreas castigadas como juiz de Fora estão sob alerta para tempestades
Tempo será estável na maior parte do estado, mas áreas castigadas como Juiz de Fora estão sob alerta para tempestades crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

A véspera de Natal em Minas Gerais exige atenção redobrada de motoristas e famílias em áreas de risco, especialmente na Zona da Mata. A Defesa Civil alerta para a formação de tempestades nas microrregiões de Juiz de Fora e Cataguases, entre o fim da tarde e a noite de 24 de dezembro. O restante do estado deve ter tempo firme.

Com acumulados de até 20 mm, o planejamento de viagens e celebrações ao ar livre deve considerar o risco de chuvas intensas nesse período. Juiz de Fora acaba de enfrentar diversos estragos devido a tempestades, tendo a população passado por riscos em alagamentos - moradores chegaram a ficar desalojados.

No restante do estado, a previsão para a noite de Natal é de estabilidade. O céu deve permanecer claro a parcialmente nublado na maioria das regiões, com apenas chuvas fracas e passageiras em pontos isolados.

Essa condição favorece os deslocamentos festivos, sem previsão de volumes de água significativos que ofereçam riscos imediatos.

O calor deve ser um fator marcante na véspera do feriado. Enquanto o Sul de Minas registra mínimas de 19°C, as temperaturas máximas sobem rapidamente durante o dia, atingindo 35°C no Norte. O Triângulo Mineiro e os Vales do Mucuri e do Rio Doce também terão um dia quente, com termômetros na casa dos 32°C.

Vai fazer calor ou chover nesta terça-feira (23/12)?

Para esta terça-feira (23/12), o cenário meteorológico também indica predominância de tempo estável devido a um sistema de alta pressão. No entanto, o Noroeste mineiro e o Vale do Mucuri entram em estado de atenção durante a tarde, quando o desenvolvimento de áreas de instabilidade pode provocar tempestades isoladas.

O alerta mais perigoso para esta terça-feira recai sobre o Noroeste de Minas. Além da chuva, há previsão de rajadas de vento de até 50 km/h e queda de granizo. Embora o volume de água esperado seja de 10 mm, a força dos ventos exige cuidado preventivo com estruturas metálicas, árvores e objetos que possam ser lançados.

Em termos de temperatura, o estado apresenta situações opostas. O Centro-Sul inicia o dia 23 com a temperatura mais baixa de Minas, em torno de 17°C. No extremo oposto, o Norte mantém o padrão de forte calor, com máximas previstas de 34°C, reforçando a necessidade de hidratação para quem trabalha ou transita por essas áreas.

Belo Horizonte registrou uma temperatura mínima de 16,2°C nesta terça-feira, com a previsão de máxima atingindo os 30°C. Para o período da tarde, a expectativa é que a umidade relativa do ar fique na casa dos 40%.

De acordo com a Defesa Civil de BH, as temperaturas mínimas medidas mais baixas ocorreram na regional Oeste, que marcou 16,2°C às 5h (com uma sensação térmica de 5,9 °C).

A Centro-Sul registrou 17,1°C às 5h40; o Barreiro anotou 17,6°C às 4h50; e Venda Nova chegou aos 18,4°C às 5h. A mínima com maior temperatura na capital foi registrada na estação da Pampulha, com 18,9 °C e sensação de 19,6 °C, às 5h.

Recomendações de segurança meteorológica

  • Proteção contra raios: evitar locais abertos, topos de morros e proximidade com estruturas metálicas ou árvores isoladas
  • Cuidados com o calor: manter a hidratação constante e evitar exposição solar direta nas horas de pico, especialmente no Norte de Minas
  • Atenção em deslocamentos: monitorar trechos de encostas na Zona da Mata em caso de chuvas intensas
  • Alerta via celular: cadastrar o CEP por SMS para o número 40199 para receber avisos da Defesa Civil estadual

Panorama regional do clima para o feriado

  • Zona da Mata: tempestades previstas com acumulados de até 20 mm na véspera de Natal
  • Norte e Triângulo Mineiro: predominância de sol e calor intenso com máximas de 35 °C
  • Belo Horizonte: tempo estável com céu parcialmente nublado e máxima de 30 °C
  • Noroeste de Minas: alerta para rajadas de vento de 50 km/h e queda de granizo nesta terça-feira

