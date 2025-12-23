Natal em Minas: Zona da Mata está novamente sob risco de tempestades
Região de Juiz de Fora sofreu com últimas chuvas e pode enfrentá-las no fim da tarde do dia 24; Norte do estado pode ter 35°C. Tempo fica estável no resto de MG
compartilheSIGA
A véspera de Natal em Minas Gerais exige atenção redobrada de motoristas e famílias em áreas de risco, especialmente na Zona da Mata. A Defesa Civil alerta para a formação de tempestades nas microrregiões de Juiz de Fora e Cataguases, entre o fim da tarde e a noite de 24 de dezembro. O restante do estado deve ter tempo firme.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Com acumulados de até 20 mm, o planejamento de viagens e celebrações ao ar livre deve considerar o risco de chuvas intensas nesse período. Juiz de Fora acaba de enfrentar diversos estragos devido a tempestades, tendo a população passado por riscos em alagamentos - moradores chegaram a ficar desalojados.
Leia Mais
No restante do estado, a previsão para a noite de Natal é de estabilidade. O céu deve permanecer claro a parcialmente nublado na maioria das regiões, com apenas chuvas fracas e passageiras em pontos isolados.
Essa condição favorece os deslocamentos festivos, sem previsão de volumes de água significativos que ofereçam riscos imediatos.
O calor deve ser um fator marcante na véspera do feriado. Enquanto o Sul de Minas registra mínimas de 19°C, as temperaturas máximas sobem rapidamente durante o dia, atingindo 35°C no Norte. O Triângulo Mineiro e os Vales do Mucuri e do Rio Doce também terão um dia quente, com termômetros na casa dos 32°C.
Vai fazer calor ou chover nesta terça-feira (23/12)?
Para esta terça-feira (23/12), o cenário meteorológico também indica predominância de tempo estável devido a um sistema de alta pressão. No entanto, o Noroeste mineiro e o Vale do Mucuri entram em estado de atenção durante a tarde, quando o desenvolvimento de áreas de instabilidade pode provocar tempestades isoladas.
O alerta mais perigoso para esta terça-feira recai sobre o Noroeste de Minas. Além da chuva, há previsão de rajadas de vento de até 50 km/h e queda de granizo. Embora o volume de água esperado seja de 10 mm, a força dos ventos exige cuidado preventivo com estruturas metálicas, árvores e objetos que possam ser lançados.
Em termos de temperatura, o estado apresenta situações opostas. O Centro-Sul inicia o dia 23 com a temperatura mais baixa de Minas, em torno de 17°C. No extremo oposto, o Norte mantém o padrão de forte calor, com máximas previstas de 34°C, reforçando a necessidade de hidratação para quem trabalha ou transita por essas áreas.
Belo Horizonte registrou uma temperatura mínima de 16,2°C nesta terça-feira, com a previsão de máxima atingindo os 30°C. Para o período da tarde, a expectativa é que a umidade relativa do ar fique na casa dos 40%.
De acordo com a Defesa Civil de BH, as temperaturas mínimas medidas mais baixas ocorreram na regional Oeste, que marcou 16,2°C às 5h (com uma sensação térmica de 5,9 °C).
A Centro-Sul registrou 17,1°C às 5h40; o Barreiro anotou 17,6°C às 4h50; e Venda Nova chegou aos 18,4°C às 5h. A mínima com maior temperatura na capital foi registrada na estação da Pampulha, com 18,9 °C e sensação de 19,6 °C, às 5h.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Recomendações de segurança meteorológica
- Proteção contra raios: evitar locais abertos, topos de morros e proximidade com estruturas metálicas ou árvores isoladas
- Cuidados com o calor: manter a hidratação constante e evitar exposição solar direta nas horas de pico, especialmente no Norte de Minas
- Atenção em deslocamentos: monitorar trechos de encostas na Zona da Mata em caso de chuvas intensas
- Alerta via celular: cadastrar o CEP por SMS para o número 40199 para receber avisos da Defesa Civil estadual
Panorama regional do clima para o feriado
- Zona da Mata: tempestades previstas com acumulados de até 20 mm na véspera de Natal
- Norte e Triângulo Mineiro: predominância de sol e calor intenso com máximas de 35 °C
- Belo Horizonte: tempo estável com céu parcialmente nublado e máxima de 30 °C
- Noroeste de Minas: alerta para rajadas de vento de 50 km/h e queda de granizo nesta terça-feira