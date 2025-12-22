MG: idosa morre, e adolescente fica ferido, após carro invadir calçada

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma idosa de 79 anos morreu, e um adolescente, de 18, ficou ferido após um atropelamento em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na manhã desta segunda-feira (22/12). Segundo registrado pela Polícia Militar (PMMG), o acidente aconteceu na Avenida Rui Barbosa, no Bairro Santa Terezinha.

O motorista do automóvel, de 42 anos, alegou que trafegava em direção ao Centro quando perdeu o controle do veículo e invadiu a calçada.

Segundo a assessoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a idosa teve uma parada cardiorrespiratória. O quadro foi revertido durante atendimento no local. No entanto, a vítima morreu dentro da ambulância, quando era levada para o Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

O adolescente de 18 teve uma torção no tornozelo. Ele foi encaminhado ao HPS para avaliação médica. Em depoimento aos militares, o jovem afirmou que o carro surgiu de repente e em alta velocidade.

O motorista recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à delegacia da Polícia Civil.