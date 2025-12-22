Acidente entre moto e carreta deixa um morto e interdita via de Contagem

Um acidente entre uma carreta e uma moto deixou um motociclista morto e interditou a Via Expressa de Contagem (MG), na altura do Parque Industrial, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (22/12).

Informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dão conta que o acidente aconteceu por volta das 16h, em trecho próximo à Avenida Adutora Várzea das Flores, no sentido Belo Horizonte. O local da batida é próximo ao terminal Petrolândia.

Segundo a TransCon, empresa de trânsito da cidade, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte do motociclista ainda no local.

As faixas da esquerda e central estão bloqueadas e o trânsito flui pela faixa da direita. A perícia da Policia Civil está no local para analisar a cena. O rabecão também foi acionado.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O motociclista não teve a identidade divulgada. A ocorrência segue em andamento.



Matéria em atualização