Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Acidente entre moto e carreta deixa um morto e interdita via de Contagem

Acidente deixa duas faixas interditadas no sentido Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira (22/12)

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
22/12/2025 19:20

compartilhe

SIGA
x
Acidente causa congestionamento na Via Expressa de Contagem
Acidente causa congestionamento na Via Expressa de Contagem crédito: Reprodução/Redes sociais

Um acidente entre uma carreta e uma moto deixou um motociclista morto e interditou a Via Expressa de Contagem (MG), na altura do Parque Industrial, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (22/12).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) dão conta que o acidente aconteceu por volta das 16h, em trecho próximo à Avenida Adutora Várzea das Flores, no sentido Belo Horizonte. O local da batida é próximo ao terminal Petrolândia.

Segundo a TransCon, empresa de trânsito da cidade, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte do motociclista ainda no local.

Leia Mais



As faixas da esquerda e central estão bloqueadas e o trânsito flui pela faixa da direita. A perícia da Policia Civil está no local para analisar a cena. O rabecão também foi acionado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O motociclista não teve a identidade divulgada. A ocorrência segue em andamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito carreta contagem grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay