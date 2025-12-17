Assine
MORTE EM BH

Garupa morre depois de moto bater em reboque na Av. Cristiano Machado

Motociclista tentou ultrapassar pelo corredor; vítima foi esmagada por ônibus

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/12/2025 09:10

Garupa de 54 anos morreu depois que motociclista desequilibrou ao ultrapassar dois veículos de grande porte
Garupa de 54 anos morreu depois que motociclista desequilibrou ao ultrapassar dois veículos de grande porte crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um garupa de 54 anos morreu na noite dessa terça-feira (16/12) em um acidente envolvendo uma motocicleta, um caminhão reboque e um ônibus na Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro Primeiro de Maio, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, o garupa já estava embaixo do ônibus. O Samu foi acionado e constatou a morte da vítima. O motociclista, de 25 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, consciente e sem ferimentos graves.

De acordo com o relato do motorista do ônibus, ele trafegava pela faixa da direita, enquanto um caminhão reboque seguia pela faixa central. Nesse momento, a motocicleta tentou ultrapassar os dois veículos pelo corredor, quando o guidão bateu no reboque, provocando o desequilíbrio e a queda.

Com a queda, o garupa caiu com a cabeça sob a roda do ônibus. Já o condutor do caminhão-reboque afirmou que ouviu um barulho e, ao olhar pelo retrovisor, viu a motocicleta caída ao solo. Segundo ele, ficou visível a marca do guidão no veículo.

Foram realizados testes do bafômetro nos motoristas do ônibus e do reboque, ambos com resultado negativo. O teste não pôde ser feito no motociclista devido à internação hospitalar.

A perícia constatou que o pneu dianteiro da motocicleta estourou e que o guidão ficou amassado. Nos veículos maiores, não houve danos significativos. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração.

