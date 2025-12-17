Garupa morre depois de moto bater em reboque na Av. Cristiano Machado

Um garupa de 54 anos morreu na noite dessa terça-feira (16/12) em um acidente envolvendo uma motocicleta, um caminhão reboque e um ônibus na Avenida Cristiano Machado, na altura do Bairro Primeiro de Maio, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, o garupa já estava embaixo do ônibus. O Samu foi acionado e constatou a morte da vítima. O motociclista, de 25 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Risoleta Neves, consciente e sem ferimentos graves.

De acordo com o relato do motorista do ônibus, ele trafegava pela faixa da direita, enquanto um caminhão reboque seguia pela faixa central. Nesse momento, a motocicleta tentou ultrapassar os dois veículos pelo corredor, quando o guidão bateu no reboque, provocando o desequilíbrio e a queda.

Com a queda, o garupa caiu com a cabeça sob a roda do ônibus. Já o condutor do caminhão-reboque afirmou que ouviu um barulho e, ao olhar pelo retrovisor, viu a motocicleta caída ao solo. Segundo ele, ficou visível a marca do guidão no veículo.

Foram realizados testes do bafômetro nos motoristas do ônibus e do reboque, ambos com resultado negativo. O teste não pôde ser feito no motociclista devido à internação hospitalar.

A perícia constatou que o pneu dianteiro da motocicleta estourou e que o guidão ficou amassado. Nos veículos maiores, não houve danos significativos. As circunstâncias do acidente seguem sob apuração.