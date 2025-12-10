Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Motociclista morre atropelado por ônibus no Centro de Belo Horizonte

Motorista do coletivo alegou que motociclista estava em alta velocidade e bateu no meio do ônibus, no cruzamento das ruas Carijós e Rio Grande do Sul

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
10/12/2025 00:05 - atualizado em 10/12/2025 00:35

compartilhe

SIGA
x
Coletivo metropolitano da linha 6222 (Santinho/BH) trafegava pela rua Carijós
Coletivo metropolitano da linha 6222 (Santinho/BH) trafegava pela rua Carijós crédito: PMMG

Um motociclista de 29 anos morreu depois de ser atropelado por um ônibus no cruzamento das ruas Carijós e Rio Grande do Sul, no Centro de Belo Horizonte (MG), na noite desta terça-feira (9/12). Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 20h10. As rodas do veículo passaram por cima da vítima após ela ir parar debaixo do coletivo. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ônibus metropolitano da linha 6222 (Santinho/BH) trafegava pela rua Carijós. Conforme a polícia, o motorista disse que respeitou a placa de pare no cruzamento. Ele alegou que não vinha ninguém e iniciou a travessia, quando foi surpreendido pelo motociclista, que veio da rua Rio Grande do Sul em alta velocidade e bateu no meio do ônibus, na altura da porta.

Leia Mais

Testemunhas relataram aos militares no local que, em seguida, a moto e a vítima foram parar embaixo do coletivo. Com isso, as rodas passaram por cima do jovem, que morreu no local. A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo, que seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML).

O motorista do coletivo foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. A reportagem não conseguiu confirmar se ele foi liberado, pois o horário de atendimento da assessoria da Polícia Civil é das 8h às 18h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

atropelado belo-horizonte motociclista onibus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay