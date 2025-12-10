Motociclista morre atropelado por ônibus no Centro de Belo Horizonte
Motorista do coletivo alegou que motociclista estava em alta velocidade e bateu no meio do ônibus, no cruzamento das ruas Carijós e Rio Grande do Sul
compartilheSIGA
Um motociclista de 29 anos morreu depois de ser atropelado por um ônibus no cruzamento das ruas Carijós e Rio Grande do Sul, no Centro de Belo Horizonte (MG), na noite desta terça-feira (9/12). Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 20h10. As rodas do veículo passaram por cima da vítima após ela ir parar debaixo do coletivo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O ônibus metropolitano da linha 6222 (Santinho/BH) trafegava pela rua Carijós. Conforme a polícia, o motorista disse que respeitou a placa de pare no cruzamento. Ele alegou que não vinha ninguém e iniciou a travessia, quando foi surpreendido pelo motociclista, que veio da rua Rio Grande do Sul em alta velocidade e bateu no meio do ônibus, na altura da porta.
Leia Mais
Testemunhas relataram aos militares no local que, em seguida, a moto e a vítima foram parar embaixo do coletivo. Com isso, as rodas passaram por cima do jovem, que morreu no local. A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo, que seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML).
O motorista do coletivo foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. A reportagem não conseguiu confirmar se ele foi liberado, pois o horário de atendimento da assessoria da Polícia Civil é das 8h às 18h.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia