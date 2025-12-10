Motociclista morre atropelado por ônibus no Centro de Belo Horizonte

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um motociclista de 29 anos morreu depois de ser atropelado por um ônibus no cruzamento das ruas Carijós e Rio Grande do Sul, no Centro de Belo Horizonte (MG), na noite desta terça-feira (9/12). Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 20h10. As rodas do veículo passaram por cima da vítima após ela ir parar debaixo do coletivo.

O ônibus metropolitano da linha 6222 (Santinho/BH) trafegava pela rua Carijós. Conforme a polícia, o motorista disse que respeitou a placa de pare no cruzamento. Ele alegou que não vinha ninguém e iniciou a travessia, quando foi surpreendido pelo motociclista, que veio da rua Rio Grande do Sul em alta velocidade e bateu no meio do ônibus, na altura da porta.

Testemunhas relataram aos militares no local que, em seguida, a moto e a vítima foram parar embaixo do coletivo. Com isso, as rodas passaram por cima do jovem, que morreu no local. A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo, que seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML).

O motorista do coletivo foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. A reportagem não conseguiu confirmar se ele foi liberado, pois o horário de atendimento da assessoria da Polícia Civil é das 8h às 18h.

