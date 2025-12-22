MG: queda de muro em obra deixa dois trabalhadores feridos

Um trabalhador ficou gravemente ferido após a queda de um muro de uma obra em Passos (MG), na Região Sul, na manhã desta segunda-feira (22/12). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente foi provocado pela movimentação de uma terra que cedeu, o que causou o desabamento da estrutura.

O acidente ocorreu em uma obra na Rua Coronel João de Barros, Centro. O homem sofreu fortes dores na região pélvica, além de escoriações no membro inferior, na região lombar e um corte superficial no rosto. Apesar do impacto, estava consciente e não chegou a ficar soterrado ou preso sob os escombros.

Outro trabalhador também ficou ferido, mas sem gravidade. Ele relatou que conseguiu desviar no momento da queda do muro, evitando que fosse atingido diretamente. O homem apresentava dor no tornozelo esquerdo, com suspeita de entorse e contusão.

De acordo com os bombeiros, as equipes realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar no local, seguindo os protocolos da corporação. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Passos, onde ficaram sob os cuidados da equipe médica de plantão.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino