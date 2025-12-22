Assine
overlay
Início Gerais
DESLIZAMENTO

MG: queda de muro em obra deixa dois trabalhadores feridos

O acidente foi causado por um deslizamento de terra em Passos (MG), na Região Sul. Os homens foram socorridos pelos bombeiros

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
22/12/2025 18:01

compartilhe

SIGA
x
Deslizamento de terra em Passos deixa dois feridos.
O deslizamento de terra deixou dois homens feridos crédito: Corpo de bombeiros/Divulgação

Um trabalhador ficou gravemente ferido após a queda de um muro de uma obra em Passos (MG), na Região Sul, na manhã desta segunda-feira (22/12). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente foi provocado pela movimentação de uma terra que cedeu, o que causou o desabamento da estrutura.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O acidente ocorreu em uma obra na Rua Coronel João de Barros, Centro. O homem sofreu fortes dores na região pélvica, além de escoriações no membro inferior, na região lombar e um corte superficial no rosto. Apesar do impacto, estava consciente e não chegou a ficar soterrado ou preso sob os escombros.

Outro trabalhador também ficou ferido, mas sem gravidade. Ele relatou que conseguiu desviar no momento da queda do muro, evitando que fosse atingido diretamente. O homem apresentava dor no tornozelo esquerdo, com suspeita de entorse e contusão.

Leia Mais

De acordo com os bombeiros, as equipes realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar no local, seguindo os protocolos da corporação. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas para a Santa Casa de Passos, onde ficaram sob os cuidados da equipe médica de plantão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino

Tópicos relacionados:

acidente feridos muro queda-de-muro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay