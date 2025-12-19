O que fazer em caso de enchente ou deslizamento perto de casa

Períodos de chuvas intensas, como os que afetam Minas Gerais e colocam dezenas de cidades em situação de emergência, aumentam o risco de enchentes e deslizamentos de terra. A Defesa Civil reforça que a principal medida é a prevenção e a ação rápida ao primeiro sinal de perigo. Saber identificar esses sinais e ter um plano de evacuação pode salvar vidas.

É fundamental que moradores de áreas de risco fiquem atentos a mudanças no ambiente. A observação de qualquer anormalidade deve ser levada a sério. O preparo antecipado e a calma durante uma emergência são os maiores aliados para garantir a segurança de todos os envolvidos.

Sinais de alerta que não podem ser ignorados

Para deslizamentos, os indícios costumam ser visíveis. Fique atento a trincas ou rachaduras em paredes, pisos e muros. Observe se postes, árvores ou cercas estão se inclinando de forma incomum. O surgimento de minas d’água ou um som de estalo vindo do solo também são sinais de que a terra está se movendo.

Em caso de enchentes, o principal sinal é a subida rápida do nível de rios e córregos. Se você mora em áreas historicamente afetadas por inundações, monitore os alertas oficiais. Para receber os comunicados da Defesa Civil diretamente no celular, envie seu CEP por SMS para o número 40199. Não espere a água chegar para agir.

Como agir em caso de risco iminente

A orientação principal é clara: não hesite. Ao perceber qualquer sinal de perigo ou receber um alerta de evacuação, saia de casa imediatamente. Avise seus vizinhos sobre o perigo e ajude crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.

Antes de sair, se houver tempo e segurança, desligue a energia elétrica, feche o registro de água e o gás. Separe documentos importantes, medicamentos de uso contínuo, água e alimentos. Coloque tudo em um saco plástico bem vedado para proteger da umidade.

Dirija-se a um local seguro, previamente combinado com sua família, ou para abrigos públicos indicados pela prefeitura. Evite atravessar áreas alagadas, pois a força da correnteza pode ser enganosa e esconder perigos.

O que fazer após o perigo passar

O retorno para casa só deve acontecer após a liberação das autoridades competentes. Antes de entrar, verifique se a estrutura do imóvel não foi comprometida e se não há risco de desabamento. Cuidado com instalações elétricas e possíveis vazamentos de gás. Para prevenir doenças, descarte alimentos e medicamentos que tiveram contato com a água da enchente e não consuma água de fontes que possam ter sido contaminadas.

Contatos de Emergência

Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros (193) ou para a Defesa Civil (199).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.