Alerta de emergência no celular: como funciona a nova ferramenta

O governo federal implementou um novo sistema de alerta de emergência para desastres naturais que envia notificações diretamente para os celulares da população. Coordenada pela Defesa Civil Nacional, a ferramenta utiliza a tecnologia de transmissão celular, conhecida como cell broadcast, para alcançar um número maior de pessoas em áreas de risco iminente. O sistema, que começou a operar nas regiões Sul e Sudeste em dezembro de 2024, foi expandido para todo o Brasil em outubro de 2025.

Diferente do antigo alerta por SMS, que exigia um cadastro prévio, a nova tecnologia funciona como um sinal de rádio que atinge todos os aparelhos habilitados em uma área geográfica específica. A mensagem aparece na tela do celular com um som alto e contínuo, mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso, garantindo que o aviso seja notado.

Essa abordagem permite que alertas sobre enchentes, deslizamentos de terra, tempestades severas ou outros perigos cheguem de forma quase instantânea a moradores e visitantes de uma região afetada. A notificação sobrepõe outros aplicativos e funções ativas no momento do envio, tornando a comunicação de risco mais eficaz. É importante notar que, para receber o alerta, o celular precisa estar conectado a uma rede 4G ou 5G, pois a tecnologia não funciona em conexões apenas por Wi-Fi ou em redes mais antigas.

Como ativar os alertas no celular?

A maioria dos smartphones modernos, geralmente modelos lançados a partir de 2020, já vem com a função de alertas de emergência ativada por padrão. No entanto, é importante verificar se a opção está habilitada no seu aparelho. O caminho para a configuração pode variar ligeiramente dependendo do sistema operacional e do fabricante.

Para usuários de Android:

Acesse o menu "Configurar" ou "Configurações". Procure pela opção "Segurança e emergência" e, em seguida, toque em "Alertas de emergência sem fio". Dentro desse menu, certifique-se de que as opções como "Alertas de ameaças extremas" e "Alertas de ameaças graves" estão ativadas. Em alguns modelos, o caminho pode ser "Notificações" e depois "Configurações avançadas".

Para usuários de iPhone (iOS):

Abra os "Ajustes" e toque em "Notificações". Role a tela até o final para encontrar a seção de alertas governamentais. Verifique se a opção principal, geralmente chamada de "Alertas de Emergência" ou "Alertas do Governo", está ativada. O sistema da Apple costuma manter essas configurações habilitadas por padrão.

A iniciativa busca modernizar a comunicação de risco no país e aumentar a capacidade de resposta da população a eventos climáticos extremos, que se tornaram mais frequentes. O objetivo é que o aviso prévio permita que as pessoas busquem abrigos seguros a tempo, ajudando a salvar vidas e a reduzir os danos causados por desastres.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.