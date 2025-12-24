Véspera de Natal tem três resgates de corpos em rios de Minas
Corpos foram retirados das águas de Mariana, na Região Central do estado, e de Juiz de Fora e Santos Dumond, na Zona da Mata
O corpo de um homem foi encontrado em avançado estado de decomposição no Rio Paraibuna, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, nesta quarta-feira (24/12). A vítima não portava documentos e ainda não foi identificada. Ela foi a terceira pessoa resgatada de cursos d'água de Minas Gerais nesta véspera de Natal.
O corpo estava às margens do rio, em uma área próxima à Usina de Marmelos, na altura do bairro Floresta, e foi avistado por funcionários da usina, que chamaram a polícia. Uma equipe da Polícia Militar confirmou a ocorrência e acionou apoio do Corpo de Bombeiros para o resgate.
Conforme os registros, foi necessário utilizar técnicas de salvamento com cordas e um bote, de modo a garantir uma remoção segura. O corpo ficou sob os cuidados da Polícia Civil, que coletou vestígios e segue com a investigação do caso.
Outros afogamentos
O corpo foi o terceiro encontrado por equipes do Corpo de Bombeiros nesta véspera de Natal no estado. O primeiro deles foi o corpo de um jovem de 19 anos que se afogou durante uma travessia de um balneário, próximo à Cachoeira de Luiz Cunha, na cidade de Santos Dumont (MG), também na Zona da Mata.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem estava com amigos e se afogou depois de usar drogas, na tarde de terça-feira (23). As buscas por ele começaram ainda durante a tarde e seguiram até a manhã desta quarta, quando o corpo foi encontrado e retirado da água.
O segundo corpo achado foi o de um mergulhador que desapareceu, também na tarde de terça-feira, enquanto fazia reparos nas comportas da Usina PCH Furquim Hidrelétrica, em Mariana (MG), Região Central do estado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, ele mantinha comunicação com o supervisor da empresa, que ouviu um estrondo e perdeu a comunicação com o mergulhador. Foi feito o procedimento de emergência e o mergulhador foi puxado, mas somente o equipamento foi resgatado no primeiro momento. O corpo do homem foi encontrado somente na tarde desta quarta-feira.