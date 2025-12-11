Assine
FUGA MAL SUCEDIDA

Traficante foge da PM, pula em rio e acaba resgatado pelos bombeiros

Adolescente de 17 anos foi apreendido ao tentar escapar a nado e ser salvo por militares

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
11/12/2025 05:46 - atualizado em 11/12/2025 07:10

Durante patrulhamento na tarde dessa quarta-feira (10/12), no Bairro São Tarcísio, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, policiais do Tático Móvel flagraram um jovem acenando para outro indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, fugiu imediatamente.

Segundo a PM, o suspeito, um adolescente de 17 anos, descartou alguns objetos na fuga e, na tentativa desesperada de escapar, pulou no Rio Doce. Sem conseguir nadar até a outra margem, ele se agarrou a uma pedra no meio do curso d’água, obrigando os militares a acionarem o Corpo de Bombeiros para resgatá-lo.

Depois do salvamento, a PM fez uma varredura pelo trajeto e encontrou quatro pedras de crack e R$ 464 em dinheiro, material que havia sido o jovem deixou pra trás.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia, junto aos entorpecentes e ao dinheiro recolhido.

