Traficante foge da PM, pula em rio e acaba resgatado pelos bombeiros
Adolescente de 17 anos foi apreendido ao tentar escapar a nado e ser salvo por militares
Durante patrulhamento na tarde dessa quarta-feira (10/12), no Bairro São Tarcísio, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, policiais do Tático Móvel flagraram um jovem acenando para outro indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, fugiu imediatamente.
Segundo a PM, o suspeito, um adolescente de 17 anos, descartou alguns objetos na fuga e, na tentativa desesperada de escapar, pulou no Rio Doce. Sem conseguir nadar até a outra margem, ele se agarrou a uma pedra no meio do curso d’água, obrigando os militares a acionarem o Corpo de Bombeiros para resgatá-lo.
Depois do salvamento, a PM fez uma varredura pelo trajeto e encontrou quatro pedras de crack e R$ 464 em dinheiro, material que havia sido o jovem deixou pra trás.
O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia, junto aos entorpecentes e ao dinheiro recolhido.