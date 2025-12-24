Assine
EXECUÇÃO A TIROS

BH: homem leva tiros na porta de casa e morre no hospital

Segundo a polícia, a vítima teve seu nome chamado em frente a sua casa, no Bairro Bonfim. Ao atender, o homem foi alvejado

Repórter
24/12/2025 23:20 - atualizado em 24/12/2025 23:23

Homem foi socorrido ao Hospital Odilon Behrens, no Noroeste de BH
Homem foi levado para o Hospital Odilon Behrens, onde morreu crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem, que ainda não teve a identidade e idade divulgadas, morreu ao ser baleado na porta de casa no Bairro Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A Polícia Militar recebeu o chamado às 19h22. 

Segundo a polícia, a vítima teve seu nome chamado em frente a sua casa. Ao atender, o homem foi alvejado.

A vítima foi levada ao Hospital Odilon Behrens, onde a equipe médica prestou atendimento, mas, mesmo assim, o homem morreu. 

Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso, e a sala de imprensa da Polícia Militar não dispunha de mais informações, pois a ocorrência ainda estava em andamento, sem previsão de horário para finalização do registro policial. 

