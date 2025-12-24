BH: homem leva tiros na porta de casa e morre no hospital
Um homem, que ainda não teve a identidade e idade divulgadas, morreu ao ser baleado na porta de casa no Bairro Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte. A Polícia Militar recebeu o chamado às 19h22.
Segundo a polícia, a vítima teve seu nome chamado em frente a sua casa. Ao atender, o homem foi alvejado.
A vítima foi levada ao Hospital Odilon Behrens, onde a equipe médica prestou atendimento, mas, mesmo assim, o homem morreu.
Até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso, e a sala de imprensa da Polícia Militar não dispunha de mais informações, pois a ocorrência ainda estava em andamento, sem previsão de horário para finalização do registro policial.