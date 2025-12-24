Polícia procura detentos que fugiram usando alvarás falsos em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está à procura de detentos que fugiram no último sábado (20/12) do Centro de Remanejamento de Presos do Bairro Gameleira (Ceresp Gameleira), na Região Oeste de Belo Horizonte. Eles usaram alvarás de soltura falsos, que foram inseridos no sistema de Justiça por um hacker.

Em comunicado, a PCMG afirma que "diligências estão em andamento com o objetivo de apurar as circunstâncias do ocorrido, bem como identificar responsabilidades e localizar eventuais foragidos".

O Tribunal de Justiça de Minas identificou o esquema menos de 24 horas depois da atuação do hacker, e os alvarás foram cancelados.

Os quatro fugitivos foram identificados como Ricardo Lopes de Araújo, Wanderson Henrique Lucena Salomão, Nikolas Henrique de Paiva Silva e Júnio Cezar Souza Silva, sendo que o último foi recapturado nessa terça-feira (23/12). Os demais seguem foragidos com mandados de prisão em aberto.

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), disse que ninguém mais conseguiu deixar a prisão usando esse tipo de fraude. Além disso, segundo Simões, haverá a partir de agora o atraso no cumprimento de alvarás de soltura para que sejam conferidas possíveis novas fraudes no sistema.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou que não houve invasão ou violação estrutural aos sistemas judiciais sob sua administração. E acrescentou que, até o momento, não há qualquer indício de falha sistêmica ou do envolvimento funcional de servidores.