MG: Papai Noel distribui balas batizadas; criança é levada para hospital

A Polícia Militar (PMMG) compareceu a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas, após uma menina de 11 anos dar entrada no local em decorrência da ingestão de uma bala batizada. A ocorrência foi registrada nessa terça-feira (23/12).

A mãe infirmou aos militares que, por volta das 14h, um Fiat Uno de cor prata chegou à comunidade de Quilombo do Gaia, na zona rural da cidade, com dois homens e duas mulheres caracterizadas como Papai Noel. Uma delas ofereceu balas a sua filha. A criança já teve alta.

Ainda de acordo com o relato da mãe, uma das balas, de cor rosa, continha um comprimido branco. Os policiais, então, foram à comunidade. Moradores disseram que o grupo chegou ao local com diversas sacolinhas contendo doces diversos.

A Polícia Militar da cidade, diante das informações divulgadas pela população, alertou as autoridades locais dos municípios limítrofes. Ninguém havia sido identificado ou preso até o fechamento desta reportagem.