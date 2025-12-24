Assine
SUSPEITOS SÃO PROCURADOS

MG: Papai Noel distribui balas batizadas; criança é levada para hospital

Ocorrência foi registrada na comunidade de Quilombo do Gaia, na zona rural de São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
24/12/2025 22:48 - atualizado em 24/12/2025 22:49

Viatura da Polícia Militar
Ocorrência foi registrada pela Polícia Militar crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

A Polícia Militar (PMMG) compareceu a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas, após uma menina de 11 anos dar entrada no local em decorrência da ingestão de uma bala batizada. A ocorrência foi registrada nessa terça-feira (23/12).

A mãe infirmou aos militares que, por volta das 14h, um Fiat Uno de cor prata chegou à comunidade de Quilombo do Gaia, na zona rural da cidade, com dois homens e duas mulheres caracterizadas como Papai Noel. Uma delas ofereceu balas a sua filha. A criança já teve alta. 

Ainda de acordo com o relato da mãe, uma das balas, de cor rosa, continha um comprimido branco. Os policiais, então, foram à comunidade. Moradores disseram que o grupo chegou ao local com diversas sacolinhas contendo doces diversos.

A Polícia Militar da cidade, diante das informações divulgadas pela população, alertou as autoridades locais dos municípios limítrofes. Ninguém havia sido identificado ou preso até o fechamento desta reportagem.

