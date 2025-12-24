Assine
ZONA DA MATA

Corpo em decomposição é achado no Rio Paraibuna, em Juiz de Fora

Cadáver estava à margem do rio, nas proximidades da Usina de Marmelos, localizada na Estrada União e Indústria

Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros
Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros crédito: CBMMG

O corpo de um homem ainda não identificado pelas autoridades foi retirado do Rio Paraibuna, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na manhã desta quarta-feira (24/12). 

O cadáver estava à margem do rio, nas proximidades da Usina de Marmelos, localizada na Estrada União e Indústria, KM 182, no Bairro Floresta.

Funcionários da usina avistaram o corpo e acionaram a polícia. Os militares, então, pediram auxílio do Corpo de Bombeiros para o resgate. 

Após a retirada, o corpo ficou sob os cuidados da Polícia Militar, que permaneceu no local aguardando a chegada da perícia da Polícia Civil e da funerária de plantão.

Não foi possível a identificação do cadáver, uma vez que não foram encontrados documentos pessoais. "Trata-se, possivelmente, de um homem, porém a idade não pôde ser determinada, considerando que o corpo já se encontrava em estado avançado de decomposição", informou o Corpo de Bombeiros. 

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil. 

