Natal em Minas pode ter calor de 36°C e tempestades com ventos de 70 km/h

A véspera (24/12) e o feriado de Natal (25/12) serão de extremos em Minas Gerais, segundo a previsão do tempo, com a capital registrando tempo firme e quente, mas o interior podendo ser atingido por tempestades no Triângulo e Oeste de Minas.

Belo Horizonte registrou temperatura mínima de 17,7 °C e a previsão de máxima para esta quarta-feira (24/12) é de 31 °C.

A umidade relativa do ar deve oscilar em torno de 35% no período da tarde, o que reforça uma expectativa de tempo seco e ensolarado.

As marcas mais baixas registradas na manhã de hoje ocorreram primeiramente na regional Oeste (Cercadinho), que anotou 17,7 °C às 6h, com uma sensação térmica de apenas 9,8 °C.

Na sequência, a regional Centro-Sul marcou 18,5 °C às 5h15, seguida pelo Barreiro, com 19,3 °C às 5h05. Os termômetros em Venda Nova registraram 19,7 °C às 4h10, enquanto a região da Pampulha teve a mínima mais elevada entre as bases monitoradas, atingindo 20,3 °C às 5h, embora a sensação térmica tenha chegado a 20,6 °C devido às condições locais.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) emitiu um alerta para a possibilidade de tempestades isoladas acompanhadas de rajadas de vento de até 70 km/h durante este feriado.

O principal risco reside na força dos ventos, que pode causar queda de galhos e danos a estruturas leves, exigindo que a população evite se abrigar sob árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Onde há maior possibilidade de tempestades?

As áreas de maior atenção para tempestades iminentes são o Triângulo Mineiro e a região Oeste de Minas.

Nestas localidades, as precipitações podem ocorrer de forma isolada, mas com intensidade suficiente para gerar acumulados de aproximadamente 15 mm em curto espaço de tempo, demandando planejamento para quem pretende viajar ou realizar atividades ao ar livre.

No Sul e Sudoeste de Minas, assim como no Campo das Vertentes e na Zona da Mata, a instabilidade climática ganha força no período da tarde.

O cenário nessas regiões repete o padrão de chuvas isoladas, porém com potencial para ventos fortes, o que pode impactar a visibilidade nas rodovias e causar alagamentos pontuais em áreas urbanas.

Em contraste com o quadro de instabilidade, as demais regiões do estado devem ter um feriado mais tranquilo.

A previsão indica que, nessas áreas, o céu permanecerá de claro a parcialmente nublado, com ocorrência de chuvas apenas de forma fraca e passageira, sem representar riscos significativos para a segurança pública.

Enquanto o Sul de Minas registra a menor temperatura mínima, em torno de 19 °C, o Leste marca 21 °C e o Norte apresenta marcas mais elevadas desde o amanhecer, com mínima de 23 °C.

O calor intenso será a marca do Norte e do Oeste mineiro, com os termômetros atingindo 36 °C e 34 °C, respectivamente.

Essa condição de altas temperaturas, somada à umidade disponível, é o combustível que favorece as pancadas de chuva previstas para o final do dia nessas regiões.

Prevenção e segurança



Cuidados com ventanias: evitar se abrigar debaixo de árvores ou estruturas metálicas frágeis

evitar se abrigar debaixo de árvores ou estruturas metálicas frágeis Proteção de veículos: não estacionar automóveis próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

não estacionar automóveis próximos a torres de transmissão e placas de propaganda Hidratação constante: ingerir líquidos regularmente, já que a umidade em BH cairá para 35%

ingerir líquidos regularmente, já que a umidade em BH cairá para 35% Atenção nas estradas: reduzir a velocidade em caso de chuva isolada para evitar acidentes por baixa visibilidade

Destaques meteorológicos por região

