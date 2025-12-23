Rodoviária de BH espera cerca de 500 mil passageiros no Natal e ano novo

A Rodoviária de Belo Horizonte deve viver dias de intensa movimentação durante os feriados de Natal e Ano Novo. Entre 19 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026, a expectativa é que cerca de 500 mil passageiros passem pelo terminal, somando embarques e desembarques, número 1% maior que o registrado no mesmo período do ano passado.

De acordo com a administração do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), a previsão é de mais de 10 mil partidas e chegadas de ônibus no período, aumento de cerca de 2% para quem vai e 1% para quem chega na capital, na comparação com 2024. A estimativa é que 260.580 passageiros embarquem e quase 242 mil desembarquem durante o recesso de fim de ano.

Reforço na operação

Para atender à alta demanda, as empresas de transporte ampliaram os quadros de horários, com um acréscimo de mil e duzentas partidas extras ao longo do período. A medida busca garantir o atendimento aos passageiros que deixam a capital mineira para visitar familiares ou aproveitar as férias em outros estados.

Os dias de maior movimento devem ser 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro, pausando o pico durante o Natal e voltando a subir de 26 a 30 de dezembro. Um novo intervalo acontece e depois o fluxo volta a crescer entre 2 e 5 de janeiro, com o retorno dos passageiros à capital.

Destinos mais procurados

No interior de Minas Gerais, cidades como Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Uberlândia, Divinópolis, Passos, Viçosa, Poços de Caldas, Barbacena, Araxá e Patos de Minas estão entre os destinos mais buscados.

Já para outros estados, os principais destinos incluem cidades do litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, como Rio de Janeiro, Cabo Frio, Guarapari, Vitória e Vila Velha, além do Sul da Bahia, com destaque para Prado, Alcobaça e Salvador. Capitais como São Paulo, Brasília, Curitiba, Recife, Natal e Fortaleza também aparecem entre as mais procuradas.

Orientações aos passageiros

A administração da rodoviária orienta que os passageiros cheguem ao terminal com pelo menos uma hora de antecedência e estejam atentos à documentação exigida, especialmente no caso de embarque de menores de idade. O acesso às plataformas ocorre até 30 minutos antes da partida, e não é permitida a entrada de acompanhantes.

Outras recomendações incluem atenção às mudanças no tráfego sinalizadas pela BHTrans, cuidado com as bagagens — que devem permanecer sempre próximas e identificadas — e o uso dos quatro elevadores disponíveis para acesso às plataformas. O consumo de bebidas alcoólicas na área de embarque deve ser evitado.

Em caso de dúvidas, os passageiros podem entrar em contato com a rodoviária pelo telefone ou WhatsApp (31) 2342-2600, com atendimento 24 horas, inclusive aos fins de semana e feriados.