Assine
overlay
Início Gerais
tentativa de feminicídio

BH: homem esfaqueia companheira após bater carro da vítima

Suspeito de ataque foi localizado e preso pela Polícia Militar. Mulher está em estado grave

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
25/12/2025 14:55

compartilhe

SIGA
x
Vítima foi atingida no pescoço, tórax e costas
Caso é investigado pela Polícia Civil; vítima foi atingida no pescoço, tórax e costas crédito: Freepik/Reprodução

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (25/12) suspeito de tentar matar a companheira a facadas no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte. O crime teria sido motivado por uma discussão após o agressor bater o carro da vítima. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi localizado horas depois na casa de uma irmã, em Betim, na Grande BH. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com a PM, o casal passou a noite de Natal discutindo. Por volta das 7h45 de hoje, a situação piorou e o suspeito desferiu múltiplos golpes contra a mulher. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com perfurações no pescoço, tórax e costas.

Ainda consciente durante os primeiros socorros, a mulher disse aos militares que o companheiro usou entorpecentes a noite inteira. Em determinado momento, ele teria pegado o veículo dela para comprar mais drogas e retornado com o carro batido. A tentativa de feminicídio ocorreu logo após a mulher questioná-lo sobre o dano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Depois do ataque, o agressor fugiu. Através da placa do veículo, o sistema de monitoramento da polícia identificou o trajeto do suspeito até Betim. O homem foi detido e a ocorrência segue em andamento na Polícia Civil. A vítima permanece sob cuidados médicos em estado grave.

Tópicos relacionados:

carro casa crime discussao esfaqueia homem irma

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay