BH: homem esfaqueia companheira após bater carro da vítima

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (25/12) suspeito de tentar matar a companheira a facadas no Bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte. O crime teria sido motivado por uma discussão após o agressor bater o carro da vítima. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem foi localizado horas depois na casa de uma irmã, em Betim, na Grande BH.



De acordo com a PM, o casal passou a noite de Natal discutindo. Por volta das 7h45 de hoje, a situação piorou e o suspeito desferiu múltiplos golpes contra a mulher. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com perfurações no pescoço, tórax e costas.



Ainda consciente durante os primeiros socorros, a mulher disse aos militares que o companheiro usou entorpecentes a noite inteira. Em determinado momento, ele teria pegado o veículo dela para comprar mais drogas e retornado com o carro batido. A tentativa de feminicídio ocorreu logo após a mulher questioná-lo sobre o dano.



Depois do ataque, o agressor fugiu. Através da placa do veículo, o sistema de monitoramento da polícia identificou o trajeto do suspeito até Betim. O homem foi detido e a ocorrência segue em andamento na Polícia Civil. A vítima permanece sob cuidados médicos em estado grave.