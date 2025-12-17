Homem que matou a mãe para 'poupá-la da dor' torna-se réu por feminicídio

Daniel Henrique Abreu Sampaio, de 26 anos, que teria matado a própria mãe a golpes de faca, no último dia 8/11, se tornou réu por feminicídio duplamente qualificado. A Justiça entendeu que o suspeito empregou meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A decisão é da juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do Tribunal do Júri, da 1ª Sumariante da Comarca da capital mineira. A magistrada decidiu ainda que o homem permanecerá preso preventivamente, mas determinou a realização de perícia para atestar se ele tem sanidade mental.

Relembre o caso

A mãe de Daniel, então com 54 anos, foi golpeada com mais de 30 facadas na casa em que morava, no Bairro Salgado Filho, nas imediações do Aglomerado da Ventosa, na Região Oeste de Belo Horizonte. O suspeito confessou a autoria do crime e teria dito que a vítima estava "sofrendo muito" e que a matou para livrá-la desse suplício. Ele destacou, inclusive, que desferiu um golpe fatal no coração da mãe.

Daniel Henrique Abreu Sampaio estava no imóvel quando os militares chegaram e, de acordo com eles, apresentou uma fala confusa e desconexa, o que despertou suspeitas de que ele sofra de doença mental. O homem também fez comentários de natureza mística, afirmando que a vítima iria "reencarnar". Ele foi detido em flagrante e teve a prisão convertida para preventiva.

