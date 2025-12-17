Assine
overlay
Início Gerais
FEMINICÍDIO

MG: homem invade casa, assassina ex-sogra, fere ex-esposa e tenta se matar

O homem invadiu a casa da ex por volta do meio-dia, armado com um revólver, e atirou contras as mulheres diversas vezes

Publicidade
Carregando...
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
VL
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
17/12/2025 16:22

compartilhe

SIGA
x
Home invade casa, mata sogra e atira na ex-mulher, em Centralina
Caso aconteceu em Centralina crédito: ReproduÃ§Ã£o/Redes Sociais

Uma mulher foi morta, e outra ficou ferida, em um ataque a tiros nessa terça-feira (17/12), em Centralina, no Pontal do Triângulo Mineiro. O suspeito do crime é o ex-marido da ferida e ex-genro da que faleceu. Ele tentou se matar logo em seguida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O homem invadiu a casa da ex por volta do meio-dia, armado com um revólver, e atirou contras as mulheres diversas vezes.

A ex-sogra foi atingida e morreu no local. A filha dela foi baleada no peito e na cabeça, mas ainda tinha sinais vitais quando foi socorrida, em estado grave, e encaminhada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

Segundo a Polícia Militar (PMMG), a vítima tinha medida protetiva em vigor contra o ex-companheiro, que não teria aceitado o fim do relacionamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o ataque, ele teria atirado contra a própria cabeça, mas também foi encontrado com vida e levado para o pronto-socorro de Centralina, onde recebe atendimento médico sob escolta policial.

Tópicos relacionados:

feminicidio minas-gerais policia triangulo-mineiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay