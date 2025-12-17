MG: homem invade casa, assassina ex-sogra, fere ex-esposa e tenta se matar
O homem invadiu a casa da ex por volta do meio-dia, armado com um revólver, e atirou contras as mulheres diversas vezes
compartilheSIGA
Uma mulher foi morta, e outra ficou ferida, em um ataque a tiros nessa terça-feira (17/12), em Centralina, no Pontal do Triângulo Mineiro. O suspeito do crime é o ex-marido da ferida e ex-genro da que faleceu. Ele tentou se matar logo em seguida.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O homem invadiu a casa da ex por volta do meio-dia, armado com um revólver, e atirou contras as mulheres diversas vezes.
A ex-sogra foi atingida e morreu no local. A filha dela foi baleada no peito e na cabeça, mas ainda tinha sinais vitais quando foi socorrida, em estado grave, e encaminhada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).
Segundo a Polícia Militar (PMMG), a vítima tinha medida protetiva em vigor contra o ex-companheiro, que não teria aceitado o fim do relacionamento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Após o ataque, ele teria atirado contra a própria cabeça, mas também foi encontrado com vida e levado para o pronto-socorro de Centralina, onde recebe atendimento médico sob escolta policial.