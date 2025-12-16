Homem mata companheira e se joga na frente de caminhão em Betim
Suspeito fugiu da cena do crime, mas pouco tempo depois a PM recebeu a informação de um atropelamento na BR-381e confirmou a morte do homem no acidente
Um homem, de 42 anos, matou a companheira, de 38, a pauladas e, em seguida, se jogou na frente de um caminhão na noite dessa segunda-feira (15/12), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu na Rua Pio Nono, no Bairro Parque Jardim Terezópolis. Um segurança de uma empresa de resíduos e sucatas, que estava de plantão, contou que viu um Fiat Palio cinza trafegando em alta velocidade pela rua Pio Nono, que é sem saída.
Conforme o relato, o motorista parou o carro, desceu e abriu a porta do passageiro, arremessando a mulher para fora do veículo. Em seguida, ela foi espancada com pauladas. O segurança tentou prestar ajuda, mas a vítima caminhou em direção a ele e caiu. Ela sangrava bastante e perdeu a consciência.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da mulher no local. Dentro do carro, a perícia encontrou uma faca ensanguentada. Foram identificados oito golpes de faca branca na cabeça, costas, pescoço e abdômen da vítima.
O suspeito fugiu da cena do crime, mas pouco tempo depois a PM recebeu a informação de um atropelamento na BR-381, na altura do Bairro PTB. Ele foi socorrido pela concessionária da rodovia, mas morreu no local. A identidade foi confirmada pelos militares, que informaram trata-se de suicídio, ocorrido logo depois de o homem matar a mulher.
Os corpos foram encaminhado para o Instituto Médico Legal de Betim e o caso será investigado pela Polícia Civil (PC), que apura a motivação do crime.