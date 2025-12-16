Homem mata companheira e se joga na frente de caminhão em Betim

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 42 anos, matou a companheira, de 38, a pauladas e, em seguida, se jogou na frente de um caminhão na noite dessa segunda-feira (15/12), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu na Rua Pio Nono, no Bairro Parque Jardim Terezópolis. Um segurança de uma empresa de resíduos e sucatas, que estava de plantão, contou que viu um Fiat Palio cinza trafegando em alta velocidade pela rua Pio Nono, que é sem saída.

Conforme o relato, o motorista parou o carro, desceu e abriu a porta do passageiro, arremessando a mulher para fora do veículo. Em seguida, ela foi espancada com pauladas. O segurança tentou prestar ajuda, mas a vítima caminhou em direção a ele e caiu. Ela sangrava bastante e perdeu a consciência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da mulher no local. Dentro do carro, a perícia encontrou uma faca ensanguentada. Foram identificados oito golpes de faca branca na cabeça, costas, pescoço e abdômen da vítima.

O suspeito fugiu da cena do crime, mas pouco tempo depois a PM recebeu a informação de um atropelamento na BR-381, na altura do Bairro PTB. Ele foi socorrido pela concessionária da rodovia, mas morreu no local. A identidade foi confirmada pelos militares, que informaram trata-se de suicídio, ocorrido logo depois de o homem matar a mulher.

Os corpos foram encaminhado para o Instituto Médico Legal de Betim e o caso será investigado pela Polícia Civil (PC), que apura a motivação do crime.