DEPOIS DA CEIA DE NATAL

Acidente de carro com sete ocupantes deixa grávida e bebê feridos em BH

Motorista apresentava sintomas de embriaguez e se recusou a passar por teste de bafômetro. Batida ocorreu na Avenida Cristiano Machado, Região Norte da capital

Giovanna de Souza
25/12/2025 15:23

Vítimas que estavam na caminhonete foram socorridas por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros
Acidente foi postado com mensagens nas redes sociais; vítimas foram encaminhadas a hospital, mas nenhuma em estado grave, conforme boletim de ocorrência crédito: Reprodução/Redes sociais

Um acidente envolvendo uma caminhonete deixou sete pessoas feridas, incluindo uma mulher grávida e um bebê, na Avenida Cristiano Machado, na altura do bairro São Bernardo, no Norte de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (25/12). Todas as pessoas eram ocupantes do veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o carro, de modelo Fiat Strada Treck, bateu em um poste quando seguia no sentido Centro, perto do Supermercado BH.

Além do condutor, um homem de 49 anos, estavam no carro uma jovem de 22 anos, grávida de 5 meses; um homem de 46 e uma idosa de 62 anos. Três crianças acompanhavam os adultos: duas meninas de 11 e 3 anos e um bebê de 10 meses.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atendimento dos feridos e solicitaram ajuda do Corpo de Bombeiros para a retirada de um dos adultos, que ficou preso às ferragens.

O motorista foi encontrado com sintomas de embriaguez e se recusou a passar por teste de bafômetro. Com a recusa, a Polícia Militar lavrou um auto de infração de direção perigosa. Ele, juntamente com os adultos mais velhos e as crianças, foram levados por ambulâncias do Samu ao Hospital Risoleta Neves. A jovem grávida foi levada à mesma unidade hospitalar pelos bombeiros.

Conforme o registro policial, o carro estava com o licenciamento atrasado e foi removido a um pátio credenciado do Detran. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas, mas o boletim militar indica que nenhuma delas deu entrada no hospital em estado grave.

acidente-de-transito bebe bh corpo-de-bombeiros gravida policia-militar

