Acidente entre caminhão e carreta bloqueia rodovia no Sul de Minas
Um dos veículos tombou após a colisão, que ocorreu na altura do Km 99 da MG-179, em Pouso Alegre, na Região Sul do estado
compartilheSIGA
Um acidente envolvendo um caminhão-baú e uma carreta mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em Pouso Alegre, na Região Sul de Minas Gerais, nesta terça-feira (23/12). Com o impacto, que ocorreu na altura do Km 99 da MG-179, um dos veículos tombou e bloqueou a rodovia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Saga de comboio de 636t e 123m de comprimento chega ao fim em MG
- PRF anuncia operação de Natal nas rodovias federais em Minas; entenda
O motorista da carreta, um homem de 40 anos, ficou preso na cabine. Ele estava consciente, mas se queixava de dores na coluna e nos membros inferiores. Os agentes do CBMMG utilizaram ferramentas de desencarceramento para retirá-lo do veículo.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O homem foi conduzido ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com ferimentos leves. Já o condutor do caminhão foi socorrido por um terceiro motorista, que passava pelo local. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.