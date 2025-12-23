Assine
MG-179

Acidente entre caminhão e carreta bloqueia rodovia no Sul de Minas

Um dos veículos tombou após a colisão, que ocorreu na altura do Km 99 da MG-179, em Pouso Alegre, na Região Sul do estado

23/12/2025 20:31 - atualizado em 23/12/2025 20:32

Um dos motoristas ficou preso na cabine e precisou ser retirado pelos bombeiros
Um dos motoristas ficou preso na cabine e precisou ser retirado pelos bombeiros crédito: CBMMG/Divulgação

Um acidente envolvendo um caminhão-baú e uma carreta mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em Pouso Alegre, na Região Sul de Minas Gerais, nesta terça-feira (23/12). Com o impacto, que ocorreu na altura do Km 99 da MG-179, um dos veículos tombou e bloqueou a rodovia.

O motorista da carreta, um homem de 40 anos, ficou preso na cabine. Ele estava consciente, mas se queixava de dores na coluna e nos membros inferiores. Os agentes do CBMMG utilizaram ferramentas de desencarceramento para retirá-lo do veículo.

O homem foi conduzido ao hospital por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com ferimentos leves. Já o condutor do caminhão foi socorrido por um terceiro motorista, que passava pelo local.  A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. 

