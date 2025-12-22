Assine
PRF anuncia operação de Natal nas rodovias federais em Minas; entenda

Excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e embriaguez ao volante estão entre as condutas arriscadas que estão na mira da fiscalização policial

22/12/2025 19:12

PRF realizou uma operação especial nas estradas federais de Minas durante o carnaval
A Operação Rodovida Natal 2025 começará nesta terça-feira (23/12) crédito: PRF/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou nesta segunda-feira (22/12) que dará início à Operação Rodovida Natal 2025 a partir da meia-noite desta terça-feira (23/12). 

Com o foco na diminuição de acidentes e reforço do efetivo em locais estratégicos, a ação se estenderá por todas as regiões do estado até as 23h59 do próximo domingo (28/12). 

"Com base em estudos de acidentalidade, desenvolvidos para identificar locais e trechos estatisticamente perigosos, serão realizadas atividades de prevenção e fiscalização nos locais identificados como mais críticos", informou a PRF. 

Condutas arriscadas de condutores imprudentes, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta do uso de capacete e utilização do telefone celular na direção, serão os principais alvos da fiscalização.

A operação visa ainda deter criminosos, recuperar veículos furtados/roubados, retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação. 

Restrições

Na quarta (24/12) e na quinta-feira (25/12), das 16h às 22h, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido nas rodovias de pista simples.

Não poderão transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de Autorização Especial de Trânsito (AET), ou Autorização Específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites: 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento ou 58,5 toneladas de PBTC (Peso Bruto Total Combinado). 

O motorista que descumprir a determinação será multado em R$ 130,16 (infração média), receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido.

