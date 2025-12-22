Homem cai em vala de 20 metros de profundidade

Um homem foi resgatado de uma vala de aproximadamente 20 metros de profundidade, na madrugada desta segunda-feira (22/12), em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. A vítima estaria alcoolizada. O caso foi registrado no Bairro Eldorado.



Segundo o Corpo de bombeiros, a vítima apresentava sinais de embriaguez, o que pode ter causado a queda. As equipes desceram até a vala, fizeram a avaliação inicial e constataram que não havia fraturas aparentes.

O homem foi imobilizado em uma prancha e retirado com segurança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Além dos militares, uma equipe do Samu acompanhou o resgate e o homem foi levado a uma unidade de saúde.