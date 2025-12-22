Homem cai em vala de 20 metros de profundidade
Vítima com sinais de embriaguez, segundo o Corpo de Bombeiros, precisou ser içada pelos militares com auxílio de uma equipe do Samu
Um homem foi resgatado de uma vala de aproximadamente 20 metros de profundidade, na madrugada desta segunda-feira (22/12), em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. A vítima estaria alcoolizada. O caso foi registrado no Bairro Eldorado.
Segundo o Corpo de bombeiros, a vítima apresentava sinais de embriaguez, o que pode ter causado a queda. As equipes desceram até a vala, fizeram a avaliação inicial e constataram que não havia fraturas aparentes.
O homem foi imobilizado em uma prancha e retirado com segurança.
Além dos militares, uma equipe do Samu acompanhou o resgate e o homem foi levado a uma unidade de saúde.