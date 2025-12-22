Assine
Homem cai em vala de 20 metros de profundidade

Vítima com sinais de embriaguez, segundo o Corpo de Bombeiros, precisou ser içada pelos militares com auxílio de uma equipe do Samu

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
22/12/2025 17:50

Homem com sinais de embriaguez cai em vala de 20 metros de profundidade
Acidente ocorreu no Bairro Eldorado, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro crédito: CBMG/divulgação

Um homem foi resgatado de uma vala de aproximadamente 20 metros de profundidade, na madrugada desta segunda-feira (22/12), em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. A vítima estaria alcoolizada. O caso foi registrado no Bairro Eldorado.

Segundo o Corpo de bombeiros, a vítima apresentava sinais de embriaguez, o que pode ter causado a queda. As equipes desceram até a vala, fizeram a avaliação inicial e constataram que não havia fraturas aparentes.

O homem foi imobilizado em uma prancha e retirado com segurança.

Além dos militares, uma equipe do Samu acompanhou o resgate e o homem foi levado a uma unidade de saúde.

