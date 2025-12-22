Rodovias mineiras terão restrição a veículos de grande porte no fim de ano

Visando a segurança nas rodovias estaduais, o tráfego de veículos de grande porte será restringido em Minas Gerais durante os feriados de Natal e Ano Novo. A medida foi anunciada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e tem como objetivo reduzir riscos de acidentes em um período marcado pelo aumento significativo do fluxo de veículos.

A restrição segue as diretrizes da Portaria nº 4.162, de 24 de fevereiro de 2025, e será aplicada nos dias 24 e 25 de dezembro, além de 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2026, sempre no horário das 16h às 22h.

Durante esses períodos, ficam proibidos de circular veículos classificados como de grande porte, incluindo as Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e cargas indivisíveis, como bitrens, treminhões e rodotrens. A proibição vale inclusive para veículos que possuam Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).

A medida será aplicada em todos os trechos de pista simples das rodovias estaduais e também em segmentos específicos de pista dupla, que incluem:

MG-010, entre o km 12,4 (Venda Nova/Viaduto da Vilarinho) e o km 31,3 (entroncamento para o Aeroporto de Confins);

MGC-135, entre o km 370 (Montes Claros) e o km 398 (Bocaiuva), e do km 573 (Corinto) ao km 668 (entroncamento com a BR-040);

MG-050, entre o km 57 (entroncamento com a BR-262) e o km 164 (entroncamento com a MG-164).

Também ficam suspensos, nos dias e horários da restrição, os serviços de escolta oficial para veículos superdimensionados. Segundo o DER-MG, o efetivo da Polícia Militar e do próprio departamento será direcionado para outras ações de segurança viária durante os feriados.

Motoristas que desrespeitarem a determinação estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, conforme o artigo 187-I da Lei Federal nº 9.503/1997, que incluem multa, perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo até o fim do horário de proibição.

Dicas para uma viagem segura

A PRF orienta que os motoristas façam a revisão do veículo antes de pegar a estrada, verificando itens de segurança, funcionamento dos equipamentos obrigatórios e a documentação. É importante que todos os ocupantes do veículo, inclusive crianças, estejam portando documentos de identificação. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos, assim como o transporte de crianças deve ser feito nos dispositivos corretos, como cadeirinhas e assentos de elevação.

Respeitar os limites de velocidade, as sinalizações e manter distância segura do veículo da frente são atitudes fundamentais para prevenir acidentes. As ultrapassagens devem ser feitas apenas pela esquerda, em locais permitidos e quando houver total segurança. Durante a viagem, o motorista deve redobrar a atenção em trechos urbanos cortados por rodovias e ficar atento à movimentação de pedestres nas margens das pistas.

Também é recomendado levar água, alimentos e, em caso de chuva, reduzir a velocidade, acionar os limpadores de para-brisa e aumentar a distância do veículo à frente. Motociclistas devem usar capacete, manter faróis acesos e evitar trafegar próximo a veículos grandes, como caminhões, para não serem afetados pelo deslocamento de ar