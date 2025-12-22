Assine
Estrada no Ceará que conecta praias paradisíacas é uma das mais bonitas do Brasil; conheça

RF
Redação Flipar
  • Situada no município de Trairi, a cerca de 140 km da capital cearense, a estrada se mistura à paisagem.
  • O trecho acompanha a linha do mar, cruza áreas de areia fofa, dunas onduladas e extensos coqueirais, formando um visual que parece ter saído de um filme.
  • O caminho se transformou em parte essencial da experiência turística graças ao seu cenário deslumbrante.
  • A Praia de Flecheiras, localizada no município de Trairi e a pouco mais de 130 quilômetros de Fortaleza, preserva a simplicidade de uma antiga vila de pescadores.
  • O lugar é conhecido por suas piscinas naturais que surgem na maré baixa, pousadas aconchegantes e um ambiente tranquilo, pouco alterado pelo crescimento urbano.
  • Já Mundaú, também em Trairi, ocupa uma península onde se encontram lagoas, manguezais e dunas.
  • O local é ideal para a prática de sandboard, além de ter uma forte tradição artesanal mantida por rendeiras da comunidade local.
  • As duas praias compõem uma região ainda pouco explorada do ponto de vista urbano, mas muito procurado por visitantes interessados em natureza preservada e vivências culturais autênticas.
  • Com a expansão do turismo nos últimos anos, o acesso passou por melhorias e hoje recebe carros com tração 4×4, motocicletas e passeios de bugre.
  • Especialistas e guias da região recomendam percorrer a estrada com calma, aproveitando paradas estratégicas em lagoas e praias e observando o encontro do rio com o mar em Mundaú.
  • A orientação das autoridades locais é que o passeio seja feito com respeito à população, cuidado com o meio ambiente e preferência por guias da própria região.
  • Situado no litoral oeste do Ceará, o município de Trairi, com cerca de 58 mil habitantes, é um dos destinos mais encantadores do estado.
  • As praias locais atraem visitantes nÃ£o apenas pela beleza natural, mas tambÃ©m pelas condiÃ§Ãµes climÃ¡ticas privilegiadas.
  • Isso torna a região um dos melhores pontos do Brasil para a prática de esportes náuticos como o kitesurf e o windsurf, especialmente durante o segundo semestre, quando os ventos sopram com maior intensidade.
  • Além das belezas naturais, o município preserva uma forte identidade cultural, manifestada em sua gastronomia rica em frutos do mar, no artesanato de labirinto e renda, e na hospitalidade do seu povo.
  • Com o asfaltamento das vias de acesso e a melhoria nos serviços, a cidade tem se consolidado como um refúgio para quem deseja explorar o litoral cearense além do óbvio.
