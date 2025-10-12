Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Estrada ‘mais sinuosa do mundo ‘ impressiona e mete medo

LA
Lance
  • São 11 km de extensão, 99 curvas fechadas e uma subida que alcança 1.300 metros de altitude. É de dar medo.
    São 11 km de extensão, 99 curvas fechadas e uma subida que alcança 1.300 metros de altitude. É de dar medo. Foto: Reprodução do X @High0nHistory
  • Apelidada de “Avenida em direção ao Céu”, a estrada é uma impressionante obra de engenharia, construída ao longo de sete anos e com um custo superior a 100 milhões de yuans (cerca de R$ 83 milhões).
    Apelidada de “Avenida em direção ao Céu”, a estrada é uma impressionante obra de engenharia, construída ao longo de sete anos e com um custo superior a 100 milhões de yuans (cerca de R$ 83 milhões). Foto: Reprodução do X @CivilEngDis
  • Além de ser um desafio para motoristas corajosos, a estrada é também um destino fascinante que atrai turistas pela sua beleza e dificuldade. Conheça mais sobre esse lugar incrível!
    Além de ser um desafio para motoristas corajosos, a estrada é também um destino fascinante que atrai turistas pela sua beleza e dificuldade. Conheça mais sobre esse lugar incrível! Foto: Reprodução do X @VishalQuest
  • A Estrada da Montanha Tianmen foi construída entre 1998 e 2005. De cima, há quem diga que ela parece serpentear as encostas como um dragão.
    A Estrada da Montanha Tianmen foi construída entre 1998 e 2005. De cima, há quem diga que ela parece serpentear as encostas como um dragão. Foto: Flickr Andrii Zymohliad
  • Os ônibus turísticos que percorrem o trajeto são conduzidos por motoristas experientes, capazes de lidar com a complexidade da rota.
    Os ônibus turísticos que percorrem o trajeto são conduzidos por motoristas experientes, capazes de lidar com a complexidade da rota. Foto: Flickr Matt Shiffler
  • A estrada Ã© um exemplo impressionante de engenharia moderna, integrada ao cenÃ¡rio de penhascos Ã­ngremes e vegetaÃ§Ã£o do entorno, que tornam a paisagem deslumbrante e a construÃ§Ã£o complexa.
    A estrada Ã© um exemplo impressionante de engenharia moderna, integrada ao cenÃ¡rio de penhascos Ã­ngremes e vegetaÃ§Ã£o do entorno, que tornam a paisagem deslumbrante e a construÃ§Ã£o complexa. Foto: ReproduÃ§Ã£o do X @Rafael62216298
  • A fama não é à toa. A Estrada da Montanha Tianmen é considerada uma das mais perigosas do mundo.
    A fama não é à toa. A Estrada da Montanha Tianmen é considerada uma das mais perigosas do mundo. Foto: Reprodução do X @Sarah4Trump
  • Para quem prefere evitar dirigir, o teleférico Tianmen, construído pela empresa francesa Poma, oferece uma alternativa segura e panorâmica.
    Para quem prefere evitar dirigir, o teleférico Tianmen, construído pela empresa francesa Poma, oferece uma alternativa segura e panorâmica. Foto: Huangdan2060 /Wikimédia Commons
  • Com 7.455 metros de extensÃ£o e um desnÃ­vel de 1.279 metros, o telefÃ©rico proporciona vistas aÃ©reas impressionantes da estrada e dos penhascos ao redor.
    Com 7.455 metros de extensÃ£o e um desnÃ­vel de 1.279 metros, o telefÃ©rico proporciona vistas aÃ©reas impressionantes da estrada e dos penhascos ao redor. Foto: Santiago Diaz - Flickr
  • No topo da Montanha Tianmen está o Heaven Gate, uma fenda natural, de pedra, com 131,5 metros de altura.
    No topo da Montanha Tianmen está o Heaven Gate, uma fenda natural, de pedra, com 131,5 metros de altura. Foto: Reprodução do X @Upliftingvision
  • Para chegar até lá, é necessário subir 999 degraus, simbolicamente importantes na cultura chinesa.
    Para chegar até lá, é necessário subir 999 degraus, simbolicamente importantes na cultura chinesa. Foto: Reprodução do X @periodistan_
  • O local também oferece trilhas à beira dos penhascos, algumas com piso de vidro, proporcionando uma experiência emocionante e vistas espetaculares da paisagem e da estrada.
    O local também oferece trilhas à beira dos penhascos, algumas com piso de vidro, proporcionando uma experiência emocionante e vistas espetaculares da paisagem e da estrada. Foto: Reprodução do X @enciktravel
  • Já a província de Hunan, onde fica a Estrada da Montanha Tianmen, é localizada no sul da China e tem cerca de 67 milhões de habitantes.
    Já a província de Hunan, onde fica a Estrada da Montanha Tianmen, é localizada no sul da China e tem cerca de 67 milhões de habitantes. Foto: Pixabay
  • Seu nome, que significa
    Seu nome, que significa "ao sul do lago", reflete sua localização ao sul do Lago Dongting, uma das maiores áreas de água doce do país. Foto: Reprodução do X @CGTNOfficial
  • A capital da província é Changsha, um centro político, econômico e cultural com uma história que remonta a mais de 3.000 anos.
    A capital da província é Changsha, um centro político, econômico e cultural com uma história que remonta a mais de 3.000 anos. Foto: wikimedia commons Huangdan2060
  • A província é famosa por sua diversidade geográfica, que inclui montanhas majestosas, vales profundos e áreas de planícies férteis.
    A província é famosa por sua diversidade geográfica, que inclui montanhas majestosas, vales profundos e áreas de planícies férteis. Foto: Reprodução do X @ChinaDaily
  • A região de Wulingyuan, por exemplo, é famosa por seus pilares de quartzo, cavernas e cachoeiras, que inspiraram o cenário do filme
    A região de Wulingyuan, por exemplo, é famosa por seus pilares de quartzo, cavernas e cachoeiras, que inspiraram o cenário do filme "Avatar". Foto: Reprodução do X @XinhuaTravel
  • Outro destaque é o Monte Hengshan, uma das cinco montanhas sagradas da China, reverenciado tanto por sua importância espiritual quanto por sua beleza natural.
    Outro destaque é o Monte Hengshan, uma das cinco montanhas sagradas da China, reverenciado tanto por sua importância espiritual quanto por sua beleza natural. Foto: wikimedia commons ??
  • A província foi o berço de grandes pensadores e líderes, como Mao Tsé-tung, o fundador da República Popular da China.
    A província foi o berço de grandes pensadores e líderes, como Mao Tsé-tung, o fundador da República Popular da China. Foto: Dominio Publico
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay